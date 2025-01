Google uratuje Twoje selfie. Wystarczy jedno kliknięcie

Za sprawą aparatów instalowanych na przodzie smartfonów robienie selfie weszło ludziom w krew. Problem pojawia się jednak, gdy na ujęciu widnieje jakiś tekst. Aplikacja Zdjęcia wreszcie oficjalnie pomaga w uratowaniu takich zdjęć. Google – ile można było czekać?!

Odbicie lustrzane wreszcie oficjalnie zawitało do aplikacji Zdjęcia Google

Wyobraź sobie, że wykonujesz kilka selfie ze znajomymi, rodziną czy samotnie. Gdy jednak chcesz je przesłać czy udostępnić, okazuje się, że tekst jest na opak i wszystkie zdjęcia nadają się do kosza… Niestety, wiele telefonów właśnie tak tworzy ujęcia przednim aparatem, choć niektóre oferują funkcję automatycznego odwracania selfie. Jeśli Wasz smartfon nie ma takiej opcji albo zapomnieliście ją włączyć – Zdjęcia Google wreszcie mają na to bardzo prosty i szybki sposób.

Technologiczny gigant rozpoczął wdrażanie funkcji odbicia lustrzanego już we wrześniu 2024 roku. Robił to jednak dość opieszale, ponieważ opcja docierała do kolejnych użytkowników w bardzo wolnym tempie. Wydawać by się mogło, że opcja ta powinna być dostępna od dawna, lecz nie dodano jej przez wiele długich lat obok możliwości, takich jak przycięcie czy obracanie zdjęcia.

Dopiero teraz każdy użytkownik smartfona i tabletu z Androidem może za pomocą aplikacji Zdjęcia Google lustrzanie odwrócić (odbić) swoje zdjęcie, co gigant ogłosił oficjalnie na stronie pomocy. Co ciekawe, opcja ta została skierowana wyłącznie na urządzeniach opartych o Androida.

W jaki sposób skorzystać z nowej funkcji w aplikacji Zdjęcia Google na Androidzie?

Aby wypróbować funkcję albo naprawić nieudane już wcześniej zdjęcie selfie, wystarczy otworzyć aplikację Zdjęcia Google i odnaleźć zdjęcie, które chce się „odbić”. Następnie z dolnego menu należy wybrać zakładkę „Edytuj” (druga od lewej).

Gdy edytor już się otworzy, konieczne jest przejście do sekcji „Przytnij”, gdzie znajdziecie m.in. opcje, takie jak kadrowanie i obracanie. Trzecia ikona od lewej jest funkcją odbicia lustrzanego – wystarczy w nią stuknąć i wtedy Wasze selfie automatycznie się obróci, a tekst obecny na zdjęciach będzie wreszcie możliwy do odczytania.

Funkcja odbicia lustrzanego w aplikacji Zdjęcia Google (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Teraz wystarczy zapisać nowy obraz jako kopię bądź nadpisać zamiast starego selfie. Voilà!