Oto Rakuten Kobo Elipsa 2E – ulepszony czytnik klasy premium z rysikiem w zestawie

Wiele osób, słysząc słowa „czytnik e-booków”, od razu myśli o Kindle. Nic w tym dziwnego, produkt Amazonu przedarł się bardzo skutecznie do szerokiej świadomości fanów książek, przez co często dużo osób mylnie myśli, że „jak czytnik, to tylko Kindle”. Rynek czytników jest jednak znacznie bogatszy, co udowadnia chociażby firma Rakuten ze swoim nowym urządzeniem premium – Kobo Elipsa 2E.

Kobo Elipsa 2E – ulepszony czytnik marki Rakuten

Rakuten Kobo Elipsa 2E to druga generacja czytników e-booków z wyższej półki, która powinna sprostać oczekiwaniom nawet największych moli książkowych. Zeszłoroczny model Kobo Elipsa został ciepło przyjęty przez fanów cyfrowych książek, przez co producent poszedł za ciosem i zaprezentował właśnie ulepszony model swojego flagowego produktu, w którym postawiono nie tylko na poprawki względem poprzednika, ale i większy nacisk na ekologię. Czytnik Elipsa 2E został bowiem wykonany z plastiku, który w aż 85% pochodzi z recyklingu, w tym 10% plastiku, który został odłowiony z oceanów.

Rakuten Kobo Elipsa 2E – Źródło: Informacja prasowa

Jeśli chodzi o specyfikacje, w Kobo Elipsa 2E znajdziemy 32 GB pamięci wbudowanej (raczej standard w czytnikach), 10,3-calowy wyświetlacz w technologii E-Ink z technologią ComfortLight PRO, która gwarantuje wolniejsze męczenie wzroku podczas czytania oraz technologię Bluetooth do słuchania audiobooków czy podcastów poprzez słuchawki bezprzewodowe. Potencjalni klienci spodziewać się mogą również wytrzymałej baterii, która na jednym ładowaniu wytrzyma nawet kilka tygodni (oczywiście w zależności od naszej częstotliwości używania czytnika).

Wizualne Rakuten Kobo Elipsa 2E przypomina chociażby Huawei MatePad Paper czy Kindle Scribe, głównie przez swój jeden grubszy bok i wsparcie dla rysika do robienia odręcznych notatek.

Kobo Stylus 2 i SleepCover Kobo Elipsa 2E

Kobo Elipsa 2E nie jest samotny w swoim zestawie sprzedażowym, ponieważ w pudełku znajdziemy również praktyczny rysik Kobo Stylus 2, który umożliwi nam płynne zapisywanie notatek, zakreślenie interesującego fragmentu tekstu lub wymazanie przy pomocy gumki tego, co napisaliśmy wcześniej w czytniku. Rysik ten ma znacząco lepiej umożliwiać nam robienie notatek względem swojego poprzedniego modelu, proponując nam funkcje cyfrowych zeszytów.

Rakuten Kobo Stylus 2 – Źródło: Informacja prasowa

Urządzenie to wyposażone jest w port USB-C do ładowania, a także magnetyczny mechanizm, pomagający nam bezpiecznie przechowywać rysik blisko czytnika. Ciekawą funkcją Kobo Stylus 2 i Kobo Elipsa 2E jest autorska technologia firmy sprawiająca, że wszystkie nasze odręczne notatki dostosowują się do tekstu, niezależnie od wybranego przez nas układu strony czy wielkości fontu.

Oddzielnie do dokupienia będzie dostępne również specjalne etui SleepCover Kobo Elipsa 2E, które ma być bliźniaczo podobne do swojego poprzednika. Znajdziemy tu więc zamykany case, pozwalający łatwo uśpić czytnik, wraz ze specjalnym miejscem na rysik Kobo Stylus 2. Trochę szkoda, że etui to nie znalazło się w podstawowym (dość wysoko wycenionym) zestawie sprzedażowym.

Cena i dostępność

Czytnik Rakuten Kobo Elipsa 2E wraz z rysikiem Kobo Stylus 2 trafi do sprzedaży już 19 kwietnia 2023 roku w większości kluczowych rynków na świecie – w tym również i w Polsce. Cena zestawu czytnik + rysik ustalona została na poziomie 1849 złotych, a etui Kobo Elipsa 2E dokupić można oddzielnie za 329,99 złotych.

Ceny prezentują się dość wysoko, tym bardziej, że konkurencja nie śpi i w podobnych pieniądzach znaleźć można wiele innych ciekawych modeli czytników premium. Trzymam jednak kciuki, żeby Kobo Elipsa 2E zdołał „wybronić się” wśród swoich konkurentów.

Rakuten Kobo Elipsa 2E – Źródło: Informacja prasowa

Producent przygotował na premierę specjalną promocję dla klientów z Polski, dzięki której zaoszczędzić można aż 50% na zakupie etui SleepCover Kobo Elipsa 2E, jeśli pomiędzy 5 a 18 kwietnia zdecydujemy się na zakup czytnika w oficjalnym sklepie Rakuten.

Recenzji Rakuten Kobo Elipsa 2E możecie się spodziewać na łamach Tabletowo jeszcze w tym miesiącu.