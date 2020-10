Qualcomm gotuje się ze złości. Apple ujawniło jego plany co do nowych modemów 5G

Po premierze najnowszych iPhone’ów, które korzystają z modemów 5G firmy Qualcomm, Apple ujawniło swoje plany dotyczące wykorzystania tych czipów w kolejnych modelach smartfonów. Widać po tym, że firma z San Diego ma w planach co najmniej dwa nowe rozwiązania.

Qualcomm będzie dostarczał modemy dla Apple do końca 2024 roku

Apple jest świeżo po premierze najnowszych smartfonów: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max. Wszystkie z wymienionych mają możliwość łączenia się z sieciami 5G, dzięki zastosowaniu czipu Qualcomm X55, który wykorzystywany jest także w urządzeniach z Androidem. Tymczasem, użytkownik Twittera, Danny Walsh, odkrył stare oświadczenie Apple, które mówi, że firma z Cupertino planuje współpracę z dostawcą modemów co najmniej do końca 2024 roku.

Jego pełną treść możecie zobaczyć poniżej:

Apple zamierza wprowadzić na rynek nowe modele produktów w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r. („Wprowadzenie na rynek 2020”), z których część wykorzystuje chipset SDX55 Qualcomm, nowe modele produktów Apple w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. („Wprowadzenie na rynek 2021”), z których część wykorzystuje chipsety SDX60 Qualcomm, oraz nowe modele produktów Apple w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2024 r. („Wprowadzenie na rynek 2022/23”), z których część wykorzystuje chipsety SDX65 lub SDX70 Qualcomm.

Po treści powyższego oświadczenia możemy wywnioskować, że Qualcomm ma w planach przynajmniej dwa czipy 5G do końca 2024 roku, a może zdarzyć się, że zobaczymy nawet trzy takowe rozwiązania.

Wygląda na to, że Qualcomm planuje wprowadzenie na rynek co najmniej dwóch nowych modemów 5G

Modem pod nazwą X55 jest już nam dobrze znany, jednak szczególną uwagę zwracają kolejne. X60 jest już oficjalnie ogłoszony i towarzyszy procesorowi Qualcomm Snapdragon 875. Procesor ten ma zasilać flagowe smartfony, które trafią na rynek w 2021 roku. Wygląda na to, że otrzyma go także seria iPhone 13.

Jeszcze ciekawsze są doniesienia o czipach X65 oraz X70. Co prawda, nie ma do końca pewności czy zobaczymy dwa takowe rozwiązania, ale przedział czasu, wskazany przez Apple (od 2022 r. do 2024 r.) ewidentnie to nam pokazuje. Na razie znamy je wyłącznie z nazwy, jednak można podejrzewać, że zostaną usprawnione o lepszą konsumpcję energii oraz szybsze połączenie.

Widać wyraźnie, jakie są plany Amerykanów dotyczące modemów 5G. Qualcomm pewnie nie spodziewał się, że to gigant z Cupertino ujawni jego zamiary względem polityki wydawniczej. Zapewne firma niespecjalnie zadowolona jest, że tego typu informacje trafiają do opinii publicznej przez przecieki w Apple.

Biorąc pod uwagę przedział czasowy informacji, można wywnioskować, że Apple potrzebuje czasu, aby uniezależnić się od Qualcomma w zakresie modemów 5G, i przynajmniej do 2024 roku będzie korzystać z rozwiązań firmy z San Diego.