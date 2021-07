Qualcomm: „Komputery z Windowsem prześcigną wydajnością Apple Silicon”

Pojawienie się na horyzoncie procesora M1 od Apple wymusiło niepisany sojusz pomiędzy konkurującymi ze sobą od wieków Intelem i AMD, przynajmniej na razie. Swoją część tortu chce zagarnąć także Qualcomm, planujący w 2022 roku wypuścić na rynek układ przeznaczony dla komputerów PC, wydajnością dorównujący układom Apple Silicon.

Qualcomm vs. Apple – współczesna zimna wojna

Nowy dyrektor generalny Qualcomma nie boi się rzucić rękawicy gigantowi z Cupertino i nie stroni od odważnych deklaracji, które jeśli zostaną w najbliższym czasie wypełnione, mogą w dłuższej perspektywie namieszać na rynku procesorów. Cristian Amon jest wręcz przekonany, że jego firma może nie tylko sprostać poprzeczce ustawionej przez inżynierów Apple, lecz także podniesie ją jeszcze wyżej. Dlatego zamiast czekać, aż ARM zaprojektuje nowy układ zdolny prześcignąć rozwiązania konkurencji, już teraz zatrudnił zespół składający się z ludzi odpowiedzialnych m.in. za sukces Apple M1.

Reklama

źródło: Apple

Qualcomm pozyskał byłych inżynierów Apple na drodze przejęcia startupu Nuvia, za kwotę w wysokości 1,4 mld dolarów amerykańskich (~5,3 mld złotych), którego założyciele swego czasu pomagali w projektowaniu układów docelowo przeznaczonych do użytku w MacBookach. W wywiadzie przeprowadzonym dla Reuters, Cristian Amon powiedział, że podstawą strategii jego firmy będzie lekcja wyniesiona z doświadczeń mobilnego rynku podzespołów. Chcąc spopularyzować obsługę sieci 5G najnowszej generacji, Qualcomm zintegrował modem łączności bezprzewodowej z centralną jednostką obliczeniową.

Nie wystarczyło samo dostarczenie układu dedykowanego konkretnemu zadaniu, trzeba było również zapewnić mózg, który stanie za sterami statku i zapewni wystarczający zapas mocy, aby zmienić telefon w kieszonkowy komputer. Cristian Amon, dyrektor generalny Qualcomm

Teraz to samo podejście ma kierować firmą w drodze na szczyt także w kontekście komputerów osobistych. Qualcomm doszedł do wniosku, że aby konkurować z nowymi urządzeniami Apple jak najszybciej potrzebny mu jest nowy, specjalnie dostosowany do potrzeb sprzętów z Windowsem układ, który pozwoli uwolnić drzemiącą w nich pełnię potencjału. Cristiano Amon nie zamierza cierpliwie czekać, aż ARM opracuje projekt nowego układu, choć nie wyklucza możliwości uzyskania odpowiedniej licencji, jeśli to specjaliści z ARM Holdings PLC okażą się szybsi w swoich działaniach. Qualcomm deklaruje, że pierwsze autorskie układy bazujące na projektach Nuvia będą dostępne już w 2022 roku.