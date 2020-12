Daliśmy się nabrać. Qualcomm wcale nie planuje stworzyć gamingowego smartfona

Smartfony dla graczy nie są już traktowane jak jakaś rzadkość. Wręcz przeciwnie – sporo firm zajmujących się produkcją telefonów brała kiedyś udział w podobnym projekcie lub wciąż go prowadzi. Wydawało się, że dołączy do nich Qualcomm, ale niestety tak się nie stanie.

Qualcomm dołączy do producentów smartfonów?

W październiku kilka niezależnych źródeł przekazało informację, jakoby Qualcomm, producent procesorów mobilnych, przymierzał się do opracowania własnego smartfona gamingowego.

Ponadto, na firmę współpracującą przy tym przedsięwzięciu wytypowano Asusa, który ma spore doświadczenie w produkcji tego typu sprzętu. Jego linia urządzeń dla graczy GOG Phone radzi sobie całkiem nieźle, a w lipcu miała miejsce premiera jego trzeciej generacji.

Asus ROG Phone 3 (źródło: Asus)

Spodziewano się, że Qualcomm pokaże swój smartfon, albo chociaż rzuci kilka zapowiedzi podczas konferencji, na której zaprezentowano najmocniejszy procesor firmy, Snapdragona 888. Wydarzenie dotyczyło jednak głównie tego układu mobilnego, a o smartfonie budowanym we współpracy z Asusem, nie usłyszeliśmy nic.

Nope.

Podczas konferencji prasowej prezes Qualcomma, An Meng, miał możliwość udzielać odpowiedzi na pytania zadane przez dziennikarzy. Kiedy ktoś rzucił temat smartfona projektowanego przez firmę, bezpośrednio zaprzeczył plotkom na ten temat.

Szef Qualcomma wyjaśnił, że stworzono wiele prototypów urządzeń dla partnerów branżowych, aby lepiej zademonstrować technologię użytą w nowym procesorze. Powiedział, że firma nadal będzie to robić w przyszłości, ale jednocześnie podkreślił, że „nigdy nie będą one przeznaczone do sprzedaży”. Takie urządzenia referencyjne z definicji nie są zgodne z wymogami rynku konsumenckiego. By rozwiać wszelkie wątpliwości, Meng dodał: „Nie zamierzamy zmieniać modelu biznesowego. Nie będziemy tworzyć smartfonów w celach innych niż obecnie – dla demonstracji technologii„.

Wydaje się, że całkowicie ucina to jakiekolwiek spekulacje dotyczące rzekomych milionów sztuk gamingowych smartfonów od Qualcomma, które miałyby powstać ze skorzystaniem z doświadczenia innej firmy produkującej tego typu sprzęt.

Cóż, tak to bywa z niektórymi plotkami – jedne się potwierdzają, inne praktycznie rozpływają w powietrzu, z kolei jeszcze inne wymagają oficjalnego stanowiska dotyczącej ich firmy. W tym wypadku dotarliśmy do tej trzeciej opcji.