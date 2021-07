Jeżeli tegoroczne wakacje planujecie spędzić nad polskim morzem, to koniecznie na liście atrakcji do odwiedzenia umieśćcie Przystań Xiaomi. Będą tam bowiem czekać na Was bardzo atrakcyjne promocje, dzięki którym z wypoczynku przywieziecie nie tylko cudowne wspomnienia, ale też świetny sprzęt!

Każdy producent stara się „wyjść do klienta”, aby nie był w jego oczach jedynie bezduszną korporacją, która chce tylko sprzedać mu swoje produkty i na nim zarobić. Xiaomi zdecydowało się jednak na niecodzienną, całowakacyjną akcję, która z pewnością spotka się z ogromnym zainteresowaniem fanów marki i łowców promocji.

Odwiedź Przystań Xiaomi, bo warto! Kupisz świetny sprzęt w wyjątkowo niskich cenach!

Przystań Xiaomi to „mobilna strefa rozrywki”, która będzie stacjonowała w czterech popularnych wśród turystów miejscowościach nad polskim morzem – w Międzyzdrojach (od 2 do 11 lipca), Kołobrzegu (od 16 do 25 lipca), Łebie (od 30 lipca do 15 sierpnia) i we Władysławowie (od 20 do 31 sierpnia).

Na odwiedzających Przystań Xiaomi czeka wiele atrakcji, w tym konkursy, konkurencje z nagrodami, warsztaty z jogi i zumby, „piłeczkowy labirynt”, gigantyczna jenga, zawody w limbo i gra w bule. Producent zapowiedział, że przez 54 dni zamierza rozdać ponad 15 tysięcy (!) upominków, a przy okazji umożliwić też… zrobienie prania, jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę.

Osoby, które odwiedzą Przystań Xiaomi, będą mogły również kupić urządzenia marki w bardzo atrakcyjnych cenach.

smartfony Xiaomi Mi 11 Lite 6 GB/128 GB za 999 złotych (zamiast 1499 złotych), Redmi 9T 4 GB/64 GB za 399 złotych (zamiast 749 złotych) i Redmi Note 9 3 GB/64 GB za 499 złotych (zamiast 899 złotych),

opaski Xiaomi Mi Smart Band 6 za 139 złotych (zamiast 219 złotych) i Xiaomi Mi Smart Band 5 za 99 złotych (zamiast 198 złotych),

a także słuchawki Mi In-Ear Headphones Basic za złotówkę i Mi True Wireless Earbuds Basic za 49 złotych (zamiast 99 złotych) oraz głośnik Mi Portable Bluetooth 16 W za 69 złotych (zamiast 169 złotych) i Redmi Power Bank 10000 mAh za 29 złotych (zamiast 69 złotych).

Przystań Xiaomi (źródło: Xiaomi)

Ww. promocje obowiązują wyłącznie w Przystani Xiaomi i do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy!