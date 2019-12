Przelewy na telefon BLIK dostępne w T-Mobile Usługi Bankowe

Mimo że z BLIKA mogą korzystać klienci kilkunastu banków w Polsce, to nie każdy ma dostęp do wszystkich jego funkcji. Osoby, które trzymają swoje pieniądze na rachunkach prowadzonych przez T-Mobile Usługi Bankowe, nareszcie otrzymały możliwość przesyłania pieniędzy rodzinie i znajomym na numer telefonu.

Przelewy na telefon BLIK w T-Mobile Usługi Bankowe

BLIK dostępny jest dla klientów tego banku od października 2016 roku, czyli już od ponad trzech lat. Mimo to, T-Mobile Usługi Bankowe dopiero teraz wprowadza opcję wykonywania przelewów na telefon BLIK. Warto tu jednak dodać, że użytkownicy oferty TMUB mogli otrzymywać takie przelewy od dawna, lecz do tej pory musieli samodzielnie wskazywać rachunek, na który mają wpłynąć pieniądze. Od teraz będzie się to działo automatycznie, lecz wcześniej trzeba wykonać kilka czynności.

Po pierwsze, co oczywiste, trzeba mieć zainstalowaną na smartfonie aplikację T-Mobile Usługi Bankowe. Aby wykonać przelew na numer telefonu, należy otworzyć menu hamburgerowe i wejść w zakładkę Płatności, a następnie wybrać opcję „Przelew na telefon BLIK”. Za pierwszym razem program poprosi o dostęp do zapisanych w pamięci urządzenia kontaktów, ponieważ wtedy pokaże, kto ma włączoną podobną usługę (dotyczy również klientów innych banków), a do tego zaproponuje połączenie numeru telefonu z rachunkiem bankowym, aby przesłane w ten sposób pieniądze od razu lądowały na koncie. Polecam zrobić jedno i drugie, gdyż znacznie ułatwia to sprawę.

Wykonywanie przelewów na telefon BLIK jest banalnie proste – wystarczy podać numer lub wybrać dany kontakt, wpisać kwotę i tytuł przelewu oraz potwierdzić. Pieniądze pojawią się na koncie odbiorcy od razu, bez względu na godzinę, dzień tygodnia i to, którego banku jest on klientem. Zasada działania jest więc podobna do przelewów ekspresowych (w T-Mobile Usługi Bankowe kosztują one 6 złotych za sztukę), ale w tym przypadku są one całkowicie darmowe.

Przelewy na numer telefonu BLIK są już dostępne dla klientów dziesięciu banków w Polsce (ostatnio wdrożył je także Bank Pekao S.A.), dzięki czemu coraz więcej osób może korzystać z tej wyjątkowo wygodnej metody przesyłania pieniędzy rodzinie i znajomym. Jak podaje Polski Standard Płatności (to on odpowiada za BLIKA), do września 2019 roku użytkownicy przesłali pieniądze na numer telefonu aż 11 milionów razy.

Promocja: Bilety za 10 zł do Multikina w grudniu tylko z BLIKIEM

Źródło: informacja prasowa