Przelewy na telefon przez BLIK teraz także w Pekao S.A.

Nowy tydzień przyniósł dobrą wiadomość dla wszystkich klientów Banku Pekao S.A. Od teraz mogą korzystać z kolejnej funkcjonalności systemu BLIK – natychmiastowych przelewów na numer telefonu odbiorcy.

Zlecanie przelewów przy pomocy aplikacji mobilnej banku wprost na numer z książki telefonicznej to jedna z najwygodniejszych obecnie dostępnych form płatności. Do przeprowadzenia transakcji nie jest wymagane posiadanie długiego numeru rachunku bankowego odbiorcy – wystarczy jego numer telefonu powiązany z rachunkiem w banku. Dodatkowo takie przelewy realizowane są natychmiastowo, co powoduje, że nie trzeba czekać na sesje systemu Elixir, by odbiorca otrzymał pieniądze. Korzystanie z tego udogodnienia możliwe jest we wszystkich instytucjach finansowych, które oferują płatności BLIK.

Grono użytkowników docelowych powiększa się znacząco

Do tej pory przelewy na numer telefonu z wykorzystaniem BLIKA dostępne były w takich bankach, jak Alior Bank, Bank Millenium, Credit Agricole, Getin Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Santander Bank. Teraz do listy dołącza Pekao S.A., „ten z żubrem”, czyli obecnie trzeci co do wielkości bank w Polsce. W praktyce oznacza to, że dostęp do przelewów na telefon BLIK mają klienci pięciu najpopularniejszych banków w Polsce, a z pierwszej dziesiątki tylko dwa nie oferują takiej funkcjonalności.

Prosto jak nigdy

Zlecenie przelewu na numer telefonu z książki telefonicznej jest bardzo proste. Po uruchomieniu aplikacji mobilnej banku należy odszukać opcję „Przelew na telefon BLIK”, wybrać adresata z książki adresowej, wpisać kwotę i tytuł przelewu, a całą operację zatwierdzić PIN-em do aplikacji – proste, łatwe i szybkie.

Przelewy mobilne popularne jak nigdy

Zgodnie z danymi statystycznymi przedstawionymi przez operatora BLIKA – Polski Standard Płatności – w trzech zakończonych kwartałach 2019 roku Polacy zrealizowali aż 11 milionów tego typu operacji finansowych. Oczywiście, to cały czas kropla w porównaniu do oceanu przelewów realizowanych w sposób standardowy, jednak z pewnością jest to kropla drążąca skałę. Prawdopodobnie już za niedługo większość transakcji między osobami fizycznymi będzie realizowana właśnie tą metodą.

Udostępnienie przelewów na telefon BLIK klientom Pekao S.A. to bardzo duże rozszerzenie bazy odbiorców docelowych, jednak zgodnie z zapowiedziami przedstawicielami PSP, to tylko kolejny krok w rozwoju systemu.

Źródło: informacja prasowa, Pekao S.A.