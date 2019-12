Promocja: Bilety za 10 zł do Multikina w grudniu tylko z BLIKIEM

Raczej nie zapowiada się, aby w grudniu przycięło mrozem, więc nie będzie powodów, aby siedzieć w domu pod ciepłym kocem z kubkiem gorącej herbaty w ręce. Ciepłą aurę można wykorzystać na przykład jako pretekst do wyjścia do kina, szczególnie że dzięki promocji BLIKA bilety do Multikina dostępne są za zaledwie 10 złotych.

Nie wiem, jak tam u Was sytuacja wygląda, ale osobiście zauważyłem, że w wielu kinach bilety potaniały, dzięki czemu na seans 2D można iść w każdy dzień już za około 15 złotych (w przypadku filmów 3D należy dodatkowo dopłacić za okulary), podczas gdy w niektórych przypadkach jeszcze do niedawna trzeba było zapłacić dużo więcej (szczególnie ceny w weekendy przyprawiały o zawrót głowy).

Jeśli nie macie szczęścia mieszkać w pobliżu kina, które zdecydowało się na zredukowanie cen biletów, macie świetną okazję zaoszczędzić w inny sposób. Polski Standard Płatności wraz z Multikinem przygotowali bowiem promocję, dzięki której za bilet na seans 2D zapłacicie zaledwie 10 złotych!

Prezenty kupione, portfel świeci pustkami, a Ty chcesz zobaczyć nowe Gwiezdne Wojny? Z BLIKIEM nie nadszarpniesz swojego… Opublikowany przez BLIK Niedziela, 15 grudnia 2019

Bilet do Multikina za 10 złotych – zasady promocji

Jak to zwykle bywa w przypadku różnych promocji, najpierw trzeba spełnić kilka warunków, aby móc dostać jakiś profit. W tym przypadku zasady są jednak proste i nieskomplikowane, więc prawdopodobnie nikt z Was nie będzie miał problemów, aby kupić bilet do Multikina za 10 złotych.

Żeby to zrobić, należy wejść na stronę internetową kina lub uruchomić jego aplikację mobilną, a następnie wybrać film, godzinę i miejsce. Kolejnym krokiem jest wybranie BLIKA jako metody płatności. Promocja jest więc skierowana do osób, które mają dostęp do BLIKA (w rzeczywistości zdecydowana większość klientów banków w Polsce; konieczne jest zainstalowanie aplikacji banku na smartfonie), bowiem tylko wtedy cena biletu zostanie obniżona do 10 złotych. Banalnie proste, prawda?

Promocja trwa od dziś, tj. 16 grudnia, do 31 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania puli rabatów (10000 sztuk). Jedna osoba może z niej skorzystać maksymalnie dwa razy. Gwoli ścisłości należy dodać, że oferta obowiązuje wyłącznie na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej Multikina – w kasie w kinie już nie.

Regulamin promocji konsumenckiej „Rabat Blika” (PDF)

Źródło: BLIK