Przeglądarka Samsung Internet już dostępna na wszystkich smartwatchach z Wear OS – nie tylko Samsunga

Choć smartwatche nie powstały z myślą otwierania na nich pełnoprawnych stron internetowych, Samsung postanowił przenieść swoją przeglądarkę internetową również na tę grupę urządzeń. Początkowo aplikacja Samsung Internet była dostępna wyłącznie na zegarku Galaxy Watch 4, lecz jej dostępność została właśnie rozszerzona.

Aplikacja Samsung Internet dostępna dla wszystkich

W zeszłym miesiącu Samsung postanowił udostępnić swoją autorską przeglądarkę internetową na Galaxy Watch 4. Uproszczona względem wersji na smartfony aplikacja pozwoliła użytkownikom tego urządzenia uzyskać dostęp do sieci z poziomu nadgarstka.

Składa się ona z zaledwie kilku opcji, czyli strony startowej, listy zakładek oraz wyszukiwarki. Całość uzupełnia oczywiście nawigacja za pomocą prostych gestów, które są przedstawiane użytkownikowi w formie krótkiego samouczka. Funkcje te wydają się być wystarczające w przypadku przeglądania sieci na zegarku.

To, co mogło być jednak niewystarczające, to liczba urządzeń, na których Samsung Internet był dostępny. Na szczęście, problem ten właśnie odszedł w niepamięć, bowiem koreański producent zdecydował się na udostępnienie wspomnianej przeglądarki również na inne urządzenia oparte na systemie Wear OS.

Co więcej, nie chodzi tutaj o zegarki korzystające z jego trzeciej odsłony. Według użytkowników Reddita, aplikacja stała się dostępna także na starszych urządzeniach, które wciąż działają w oparciu o Wear OS 2, m.in. Moto 360 czy OPPO Watch.

Redakcji 9to5Google również udało się zainstalować Samsung Internet na zegarku TicWatch Pro 3 Ultra. Wygląda więc na to, że pomimo braku aktualizacji systemu, posiadacze starszych zegarków zyskali kolejną ciekawą funkcję dla swoich urządzeń.

Nie jest do końca jasne, jaki był powód udostępnienia przez Samsunga swojej przeglądarki internetowej na inne urządzenia. Pomimo to, zachęcamy do przetestowania aplikacji użytkowników zegarków z Wear OS. Jest ona już dostępna w Sklepie Google Play.

Dajcie znać, czy taki sposób przeglądania sieci sprawdza się w waszym przypadku.