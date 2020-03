Tak wyglądały prototypy smartfonów od „ojca Androida”. Essential już nigdy nie wypuści ich na rynek

Andy Rubin, nazywany „ojcem Androida” musiał zamknąć swoją firmę Essential, której zawdzięczamy istnienie smartfona Essential Phone. Producent miał jednak w zanadrzu jeszcze kilka pomysłów i trochę szkoda, że nie doszło do ich zrealizowania.

Przez długi czas nie wierzyliśmy w komunikaty Essential, jakoby firma pracowała nad następcą Essential Phone’a. Jego sprzedaż była tragiczna – Andy Rubin i jego ekipa nie zapanowali nad trudnościami, które pojawiły się na samym początku dystrybucji, a potem było już za późno na płacz nad rozlanym mlekiem. Essential Phone był o tyle ciekawym przypadkiem, że ludzie naprawdę chętnie go kupowali, ale później musieli czekać na swój sprzęt całymi tygodniami, co było strasznie demotywujące i zabijało frajdę z nabycia nowego gadżetu.

Wiele niekorzystnych czynników, wywołanych także przez samego szefa Essential, złożyło się na to, że firma została całkowicie zamknięta w ubiegłym miesiącu. Jeszcze w październiku 2019 roku mieliśmy szansę zobaczyć Essential GEM, czyli szalony pomysł Rubina, który chciał wprowadzić na rynek telefon w kształcie wąskiego pilota do telewizora. Jak się okazało, nie był to jedyny projekt, nad którym pracowano w ostatnich miesiącach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Smartfony Essential, które nigdy się nie ukazały

O ile zdjęcia Essential GEM nie robią już takiego efektu wow, jak za pierwszym razem, tak dopiero teraz możemy zobaczyć, jak wyglądały prototypy anulowanego Essential Phone 2 i grafiki koncepcyjne Essential Phone 3 (PH3).

W Essential Phone 3 planowano użyć ekranu OLED, obudowy z piaskowanego aluminium oraz szkła 2,5D. Wysepka z aparatami miała być chroniona ramką ze stali nierdzewnej. Jak widać, i tym razem producent nie zamierzał przebierać w środkach i materiałach, by wydać na rynek urządzenie premium. W jednym z pomysłów, zestaw kamer miał sprawiać wrażenie wtopionego w plecki.

Podobny zabieg wykorzystano w Essential GEM, gdzie użyto odpornego, formowanego szkła 3D. Żaden z producentów dotąd nie wykorzystał tej technologii, która została opracowana przy pomocy specjalistów z Corning Glass.

Kevin Hoffman, który był projektantem w Essential i udostępnił zdjęcia urządzeń, pokazał także Essential Phone 2. Urządzenie to zostało anulowane w zaawansowanej fazie prac. Było bardzo podobne do pierwszego Essential Phone’a, z wodoodpornością zgodną z normą IP68, szkłem 2,5D na ekranie i matowionym szkłem na pleckach.

Szkoda, że wspomniane smartfony nie trafiły do sprzedaży. Ze strony czysto projektowej, widać w nich dbałość o szczegóły i czuć posmak produktów premium.

Andy, dlaczego?

źródło: Android Central

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!