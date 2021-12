Promocja Vectra na Boże Narodzenie 2021. Jest coś dla nowych i stałych klientów

Vectra ogłosiła specjalną ofertę na zbliżające się coraz większymi krokami święta Bożego Narodzenia 2021. Co ważne, przygotowano coś zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów. Nikt zatem nie powinien poczuć się pominięty.

Promocja Vectra na Boże Narodzenie 2021 dla nowych klientów

Z myślą o świętach Bożego Narodzenia przygotowano specjalną ofertę pod nazwą „Świąteczny Super Hit”. Klienci, którzy się na niego zdecydują, otrzymają dostęp do superszybkiego internetu światłowodowego, który zapewnia pobieranie danych z prędkością do 600 Mbit/s i wysyłanie do 60 Mbit/s.

„Świąteczny Super Hit” obejmuje również pakiet Złoty, umożliwiający oglądanie 137 kanałów telewizyjnych, w tym 92 w jakości HD. Wraz z nim klient otrzyma dekoder TV Smart 4K BOX z Android TV, który oferuje szereg dodatkowych funkcji, takich jak Restart TV, Catch-up TV, nagrywarka sieciowa i Chromecast/Airplay.

To jednak nie koniec, ponieważ klienci, który wybiorą „Świąteczny Super Hit”, dostaną również prezent w postaci zestawu jedenastu kanałów CANAL+, dostępu do serwisów HBO i Tidal, a także programów Eleven przez pół roku za darmo.

„Świąteczny Super Hit” kosztuje 84,99 złotych miesięcznie przy podpisaniu umowy na 12 miesięcy. Vectra informuje, że klienci mają też do wyboru bardzo podobną ofertę, tylko z większym pakietem telewizyjnym (Platynowy – 176 kanałów, w tym 122 HD) za 99,99 złotych miesięcznie.

Ponadto na święta Bożego Narodzenia 2021 przygotowano też paczkę z internetem światłowodowym do 600 Mbit/s, pakietem Stalowym telewizji z dekoderem TV Smart 4K BOX oraz dostępem do CANAL+ i Tidal przez sześć miesięcy za darmo za 64,99 złotych do miesiąc.

Nowi klienci mogą wykupić również dostęp do internetu światłowodowego o prędkości do 600 Mbit/s za 49,99 złotych miesięcznie + Tidal na pół roku w prezencie za darmo.

Promocja Vectra na Boże Narodzenie 2021 dla obecnych klientów

Obecni klienci Vectry mogą otrzymać zestaw kanałów premium CANAL+ Prestige przez trzy miesiące bez opłat, jeśli podpiszą na niego umowę na 12 miesięcy. Z kolei ci, którym kończy się okres zobowiązania, mają do wyboru dostęp do jednego z dwóch serwisów premium (CANAL+ lub HBO) w prezencie na pół roku – warunkiem jest przedłużenie kontraktu.

Wszystkie oferty dostępne są do 6 stycznia 2022 roku na stronie internetowej Vectra oraz w stacjonarnych salonach sprzedaży operatora.