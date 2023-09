Nagrywanie przednią kamerą smartfona w 4K i 60 FPS? To atut nowego Infinixa

Chętnie witamy funkcje charakterystyczne dla smartfonów z najwyższej półki w konstrukcjach za rozsądną cenę. W końcu nikt nie chce przepłacać za urządzenia mobilne. Infinix wkrótce zaoferuje taki „deal”.

Przedni aparat jak z flagowca

Infinix ZERO 30 5G to przedstawiciel rodziny smartfonów, które dotąd charakteryzowały się kilkoma cechami głównymi. Jedną z nich było bardzo szybkie ładowanie baterii. Na przykład model ZERO Ultra ma w zestawie ładowarkę 180 W. Po 12-13 minutach urządzenie jest gotowe do działania w 100%.

W wypadku nowego telefonu ładowarka nie będzie już tak mocna, ale sprzęt chce zwrócić naszą uwagę innym elementem: możliwościami przedniej kamery. Otóż jako jeden z nielicznych średniopółkowców zyskał matrycę 50 Mpix z możliwością nagrywania wideo w 4K przy 60 klatkach na sekundę. Towarzyszy jej podwójna przednia lampa błyskowa i oprogramowanie wspierające nagrywanie w kinowych proporcjach 2,35:1 oraz innych filmowych formatach. Jest też tryb Dual View pozwalający rejestrować obraz jednocześnie z przedniego i tylnego obiektywu.

Skoro już wspomnieliśmy o tylnym obiektywie, to warto wspomnień o jego możliwościach. Główny aparat ma 108 Mpix (sensor 1/1,67″) z OIS i EIS pomogą w rejestrowaniu wyraźnych fotografii i filmów. Do dyspozycji użytkownika jest też szeroki obiektyw 120° i potrójne przybliżenie optyczne.

Infinix ZERO 30 5G (fot. Infinix)

Ekran i inne elementy Infinix ZERO 30 5G

Front nowego urządzenia to w zdecydowanej większości wyświetlacz AMOLED o przekątne 6,78 cala, pracujący w częstotliwości 144 Hz i szczytowej jasności 950 nitów. W ekran wbudowano czytnik linii papilarnych.

W środku znajdujemy procesor MediaTek Dimensity 8020, 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej (z której można wydzielić dodatkową pamięć operacyjną – do 9 GB).

6.9 Ocena

Całość zapakowana jest w gustowne „pudełko”, razem z modułem NFC, dwoma głośnikami DTS oraz baterią 5000 z możliwością ładowania z mocą 68 W. Podzespołami zarządza system Android 13 z nakładką XOS 13.

Infinix ZERO 30 5G dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych: Golden Hour, Rome Green, Fantasy Purple. Dokładna data polskiej premiery zostanie podana w późniejszym terminie – tak samo jak cena wyrażona w złotówkach.