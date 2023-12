Ani sigma, ani bruh. Znamy Młodzieżowe Słowo Roku 2023

Choć część osób uważa, że od kilku lat plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku jest nieco cringe’owy, to wciąż cieszy się on sporą popularnością. Na co internauci głosowali najczęściej w 2023 roku?

Git słowa

Na finałową dwudziestkę w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku złożyły się tym razem takie słowa i wyrażenia jak m.in. „odklejka”, „NPC” czy „slay”. Część z nich została żywcem przeniesiona ze slangu języka angielskiego (jak wspomniane wyżej NPC, które pierwotnie oznacza poboczną postać w grze, ale w slangu może oznaczać kogoś, kto nie wyróżnia się zachowaniem czy wyglądem). Niektóre zostały nieco spolszczone, jak „bruh” które znalazło sobie swojsko brzmiącego odpowiednika w słowie „bratku”.

Jedno ze słów biorących udział w ankiecie musiało zostać wykreślone. Można byłoby uznać, że kys, skrót od angielskiego „kill yourself” to żartobliwy zamiennik formuły „odczep się” czy „skończ gadać”. Najczęściej zwrot jest jednak używany jak dosłowna propozycja, aby ktoś zrobił sobie krzywdę, a w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku nie ma miejsca na mowę nienawiści.

Kto by pomyślał, że wywodzące się z gier wideo „NPC” znajdzie się kiedyś w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku. (fot. Tabletowo.pl)

Młodzieżowe Słowo Roku 2023

Młodzieżowym Słowem Roku 2023 zostało „rel”. Jak tłumaczy Przewodnicząca Jury Anna Wileczek:

Młodzieżowe słowo roku 2023 r. jest wyrazem zgody. Dosłownie i metaforycznie. Z jednej strony oznacza aprobatę tego, co mówił przedmówca, z drugiej – obrazuje zgodną współpracę uczestników dialogu. Rel ma też (prawie) wszystkie cechy językowego hitu. Jest światowe, pochodzi od angielskiego relatable ‘możliwy do powiązania z czymś’, jest krótkie, funkcjonuje jako samodzielny skrót umożliwiający szybką i puentującą reakcję komunikacyjną, jest przyjazne, gdyż tworzy atmosferę pozytywności przez oddawanie takich znaczeń jak: „zgadzam się z tobą”, „czuję tak samo”, „potwierdzam”, „racja”, i w końcu – jest bardzo popularne wśród młodzieży.

-Apple robi najlepsze smartfony na świecie! -W sumię trochę rel. – teraz już wiecie, jak stosować tegorocznego zwycięzcę w typowej rozmowie o technologii. ;) (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Na drugim miejscu znalazło się wyrażenie „sigma” oznaczające osobę niezależną, idącą własną ścieżką, niejako przeciwieństwo przywódcy stada, samca „alfa”. Podium zamyka natomiast „oporowo”, synonim wyrażenia „do oporu” lub w „opór”.

Nagrodę Jury trafia natomiast do słowa „oddaje” – w plebiscycie, gdzie spora część wyrażeń jest kalką z angielskiego, „oddaje” oznacza, że coś się opłaca, lub że widać efekty naszego wysiłku. W szerszym znaczeniu „oddaje” jest „uniwersalnym wyrazem oceny pozytywnej. To co oddaje nie musi się opłacać w dosłownym sensie. Wystarczy, że jest „fajne” – ocenia Marek Łaziński, członek jury.

„Essa” oddaje zatem koronę z napisem „Młodzieżowe Słowo Roku” i ustępuje miejsca „rel”. Na marginesie dodam, że z tej okazji Polskie Wydawnictwo Naukowe oferuje kod rabatowy w wysokości 25% na ofertę księgarni. A skoro i tak dzisiaj zostaniecie w Internecie zbombardowani mnóstwem materiałów marketingowych ze słowem „rel”, to jak uważacie – wybór baza, czy jednak odklejka, bo głosowały same NPC-e?