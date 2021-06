Zaplanowałeś kupić w czerwcu nowego Samsunga Galaxy S21? Możesz zaoszczędzić setki złotych!

Samsung rusza z kolejną edycją promocji Odkup, w której osoby pozbywające się starszych urządzeń mobilnych, mogą zyskać dodatkowe środki przy zakupie nowego flagowego smartfona z rodziny Galaxy S21. Ponadto obowiązują inne promocje, które można ze sobą łączyć i w ten sposób jeszcze bardziej obniżać ceny!

Promocja Odkup dla serii Galaxy S21

Zaczynamy od akcji, którą Samsung wznawia regularnie, co kilka miesięcy. Promocja Odkup polega na tym, że odsprzedając swoje starsze urządzenie (smartfon, tablet, smartwatch dowolnej marki), otrzymujemy kod rabatowy na zakup jednego ze smartfonów:

Zniżka, której możemy się spodziewać, to -400 złotych. Promocja Odkup potrwa do 20 czerwca 2021 roku i prowadzona jest nie tylko w oficjalnym sklepie Samsunga, ale też w sklepach internetowych partnerów, w tym w Media Expert. Uzyskany kod rabatowy można wykorzystać maksymalnie do 22 czerwca. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie poświęconej akcji.

Połączmy to z promocją 100 za 1000!

Najlepsze jest to, że to nie jedyna promocja, dzięki której obniżymy koszt zakupu nowego flagowca Samsunga. W kolejnej, 100 za 1000, można uzyskać 100 złotych zniżki za każde 1000 złotych wydane na smartfon. Ponieważ można ją łączyć z akcją Odkup, to przy spełnieniu warunków obu promocji, model Galaxy S21 Ultra da się zakupić nawet 1000 złotych taniej. Akcja potrwa do 20 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania produktów objętych promocją.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

To jeszcze nie wszystko

Jeśli z jakichś powodów chcemy kupić któryś z modeli Samsung Galaxy S21 u operatora, to należy wiedzieć, że u nich także funkcjonuje promocja, pozwalająca na uzyskanie sporego cashbacku. Kupując smartfon Galaxy S21, S21+ bądź Galaxy S21 Ultra w Orange, Play, Plusie lub T-Mobile, można uzyskać zwrot 500 złotych. Wystarczy powołać się na promocję Cashback.

Jak widać, Samsung aktywnie zachęca do zakupów, a robi to w najlepszy możliwy sposób – tymczasowo obniżając ceny poszczególnych modeli smartfonów. Warto też przypomnieć, że nie tylko urządzenia z rodziny Galaxy S21 można kupić taniej – producent postarał się także o obniżki dla Galaxy Z Fold 2 oraz Galaxy Note 20 5G.