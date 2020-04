Samsung znowu przygotował promocję dla tych, którzy kupią Galaxy Note 10 lub Galaxy Note 10+

Nic nie pobudza sprzedaży tak, jak promocja. Samsung doskonale o tym wie, dlatego regularnie przygotowuje różnego rodzaju oferty na swoje urządzenia. Tym razem bonusy czekają na osoby, które zdecydują się nabyć Galaxy Note 10 lub Galaxy Note 10+. Nie będą to jednak pieniądze „do ręki”, jak w przypadku promocji na smartwatche z serii Galaxy Watch Active 2.

Osoby, które regularnie śledzą przygotowywane przez Samsunga promocje, zapewne nie będą zaskoczone jej zasadami. Po raz kolejny mamy do czynienia z ofertą powiązaną z akcją Samsung Odkup. W minioną niedzielę, 12 kwietnia 2020 roku, zakończyła się poprzednia, dedykowana smartfonom z serii Galaxy S20 i Galaxy S10 – teraz przyszła pora na flagowce z linii Galaxy Note 10.

400 zł więcej przy odsprzedaży starego smartfona po zakupie Galaxy Note 10(+)

Zasady promocji są takie same, jak w przypadku innych tego typu ofert, przygotowanych regularnie przez Samsunga. Aby z niej skorzystać, należy w okresie od 13 kwietnia do 26 kwietnia kupić u jednego z autoryzowanych partnerów marki (ich pełną listę znajdziecie w załączonym poniżej regulaminie) smartfon Galaxy Note 10 lub Galaxy Note 10+, a następnie – nie później niż do 29 kwietnia 2020 roku – aktywować urządzenie (tj. włączyć je na co najmniej pięć minut z włożoną doń kartą SIM polskiego operatora, połączyć z internetem i zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego) oraz zalogować się do aplikacji Samsung Members w ramach Konta Samsung.

Po 14 dniach w ww. programie pojawi się baner (pod warunkiem, że w smartfonie będzie włożona karta SIM polskiego operatora), uprawniający do uzyskania vouchera, który następnie należy użyć po przejściu na stronę wycena.samsung.pl – dzięki niemu przy odsprzedaży starego urządzenia klient otrzyma o 400 złotych więcej niż bez niego. Samsung stawia jednak warunek – bonus będzie aktywny tylko do 14 maja 2020 roku (po tym dniu voucher straci ważność i stanie się bezużyteczny).

Mimo że promocja obowiązuje do 26 kwietnia 2020 roku, to może się zdarzyć, że zakończy się wcześniej, jeśli pula voucherów się wyczerpie – ich liczba jest bowiem ograniczona do 2500 sztuk.

Regulamin promocji „Samsung Note 10 – Odkup” (PDF)

