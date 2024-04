Wystartowała nowa promocja na smartfony Samsunga. Zaoszczędzisz na pewno 300 złotych, ale możesz zyskać więcej

Galaxy A35 5G i Galaxy A55 5G są dostępne w Polsce niespełna miesiąc, ale jako że zdążyły się już „ostać” na polskim rynku, Samsung przygotował nową promocję na swoje najnowsze średniaki. W jej ramach na pewno zaoszczędzicie 300 złotych, ale możecie zyskać więcej.

Najnowsza promocja na smartfony Samsung Galaxy A35 5G i Galaxy A55 5G

Do końca marca 2024 roku Galaxy A35 5G i Galaxy A55 5G były sprzedawane w zestawie z opaską Galaxy Fit 3, która obecnie w oficjalnej, polskiej dystrybucji kosztuje 279 złotych. W ramach najnowszej promocji można zaoszczędzić co najmniej 300 złotych. W jaki sposób? Bardzo prosty.

Nowe Galaxy A35 5G i Galaxy A55 5G objęte zostały programem Odkup na specjalnych warunkach. Osoby, które zdecydują się kupić któryś z ww. modeli i jednocześnie odsprzedać nieużywane urządzenie, otrzymają dodatkowo 300 złotych, obok kwoty za oddawany sprzęt.

Jak skorzystać z promocji? Instrukcja krok po kroku

Aby skorzystać z najnowszej promocji producenta z Korei Południowej, należy kupić Galaxy A35 5G lub Galaxy A55 5G do 21 kwietnia 2024 roku w sklepie Samsunga lub u jednego z jego partnerów. Ich pełną listę znajdziecie w załączonym poniżej regulaminie – znajdują się na niej m.in. operatorzy Play i T-Mobile (Plus i Orange nie) oraz sieci RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik, Vobis, x-kom i Auchan.

W przypadku zakupu w sklepie Samsunga należy wyrazić chęć wzięcia udziału w promocji poprzez odsprzedanie nieużywanego urządzenia – wówczas od razu otrzymacie zniżkę w wysokości 300 złotych, a później kwotę za oddany sprzęt.

Jeśli natomiast zdecydujecie się na zakup u partnera handlowego (tj. w innym sklepie), musicie aktywować smartfon do 28 kwietnia i zalogować się do aplikacji Samsung Members do 5 maja 2024 roku oraz pobrać kod promocyjny i wypełnić Formularz Odkup. Następnie trzeba odesłać nieużywane urządzenie – po weryfikacji jego stanu otrzymacie ostateczną wycenę. Po jej akceptacji dostaniecie pieniądze za nie wraz z bonusem w wysokości 300 złotych.

Regulamin promocji „Promocja Odkup: Galaxy A35, Galaxy A55 – Kwiecień” (PDF)

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!