Xiaomi obniża ceny swoich telewizorów, żebyś mógł obejrzeć EURO 2020 w 4K

EURO 2020 zaczyna się już za kilka dni – w najbliższy piątek, 11 czerwca 2021 roku. To zatem ostatni dzwonek, żeby kupić nowy telewizor i cieszyć się oglądaniem rozgrywek w jakości 4K. Xiaomi przygotowało więc specjalną promocję, dzięki której możecie nabyć urządzenia z najnowszej serii TV P1 taniej nawet o 300 złotych.

Promocja: telewizory Xiaomi Mi TV P1 w niższych cenach, już od 999 złotych

Telewizory z serii Mi TV P1 to wciąż świeżynki, ponieważ trafiły do sprzedaży w Polsce dopiero w zeszłym miesiącu. Zbliżające się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020 (UEFA EURO 2020) to wręcz idealny argument, żeby kupić jeden z nich i cieszyć się z oglądania rozgrywek w jakości 4K.

Jeżeli komuś zależy na najwyższej jakości obrazu, powinien zainteresować się modelem Mi TV P1 55″ lub Mi TV P1 43″, ponieważ oferują one ekrany o rozdzielczości 4K 3840×2160 pikseli, na dodatek obsługujące formaty HDR10+, HLG i Dolby Vision. Ponadto telewizory dysponują też technologią MEMC.

Modele Mi TV P1 55″ lub Mi TV P1 43″ mają również na pokładzie dwa głośniki o mocy 10 W każdy, które obsługują formaty Dolby Audio i DTS-HD. Trzeba także wspomnieć, że oba działają pod kontrolą systemu Android TV 10, zatem są to tzw. Smart TV, zapewniające dostęp do bogatej biblioteki aplikacji. Z kolei z poziomu pilota można szybko uruchomić Asystenta Google oraz serwisy NETFLIX i Amazon Prime Video.

Model Mi TV P1 32″, który również jest objęty najnowszą promocją marki, z uwagi na niską cenę, oferuje natomiast ekran HD 1366×768 pikseli, dwa głośniki o mocy 5 W każdy z obsługą formatów Dolby Audio i DTS-HD oraz system Android TV 9.

Promocją objęte są wszystkie ww. modele (czwarty członek tej serii, Mi TV P1 50″ nie jest jeszcze dostępny w Polsce). Ceny wyglądają następująco:

Mi TV P1 55″ – 2299 złotych (taniej o 300 złotych)

Mi TV P1 43″ – 1799 złotych (taniej o 100 złotych)

Mi TV P1 32″ – 999 złotych (taniej o 200 złotych)

Promocja obowiązuje do najbliższej niedzieli, tj. 13 czerwca 2021 roku. Urządzenia można kupić w niższych cenach w oficjalnych sklepach internetowych i stacjonarnych Xiaomi oraz u autoryzowanych partnerów marki.