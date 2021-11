Rabaty na laptopy nawet do 2700 złotych. Promocja kończy się jednak za kilka godzin

Jeżeli planowaliście kupić nowy laptop, to dzięki tej promocji możecie zaoszczędzić nawet 2700 złotych. Musicie jednak szybko podejmować decyzję o zakupie, ponieważ liczba egzemplarzy w obniżonych cenach jest mocno ograniczona, a na dodatek akcja kończy się już za kilka godzin.

Limitowana promocja na laptopy

W ramach promocji „Limitowane okazje na laptopy” sklep Media Expert obniżył ceny kilkunastu modeli z kategorii przenośnych komputerów. Wśród nich znajdziemy zarówno laptopy budżetowe za mniej niż 1500 złotych, jak i potężne, gamingowe maszyny za 9,5 tys. złotych od Alienware.

Jak jednak zostało wspomniane już we wstępie, liczba dostępnych egzemplarzy w promocji jest ograniczona. Niektóre z modeli już się wyprzedały, więc kto pierwszy, ten lepszy. A dla każdego znajdzie się odpowiednia propozycja.

Z dostępnych ofert wybraliśmy kilka, które powinny Was szczególnie zainteresować

Na dobry początek laptop Techbite Arc 11,6″. Jest to rozsądna, propozycja budżetowa za 1249 złotych (z kodem rabatowym L29-021121). Urządzenie oferuje m.in. procesor Intel Celeron oraz 4 GB RAM i dysk o pojemności 128 GB, co powinno wystarczyć podczas codziennego, niezbyt wymagającego użytkowania.

Źródło: Media Expert

Warto też zwrócić uwagę na Acer ConceptD 3 Pro CN314-72P 14″. Jest to jeden z najmocniej przecenionych laptopów, bowiem jego cenę obniżono aż o 2300 złotych (z kodem rabatowym L29-021121). W momencie pisania tego artykułu zostały 2 sztuki, zatem polecam się spieszyć. Dysk SSD o pojemności 1000 GB, procesor Intel i7 10. generacji i 16 GB RAM to w tym przypadku propozycja warta rozważenia.

Innym „promocyjnym killerem” jest gamingowy model Predator Triton 500. On także oferuje 16 GB RAM i dysk SSD o pojemności 1000 GB, a do tego w jego wnętrzu znajduje się procesor Intel Core i7-10875H i potężna karta graficzna GeForce RTX 2080 Super Max-Q. Laptop kupicie taniej aż o 2700 złotych z kodem rabatowym L29-021121.

Jeśli natomiast tak jak ja macie słabość do marki Dell, to również mam coś dla Was. Dell XPS 9300 oferuje ekran o przekątnej 13,4″ oraz rozdzielczości 1920×1200 i waży mniej niż 1,2 kg. Do tego na jego pokładzie znajdziecie dysk o pojemności 512 GB i kartę graficzną Intel Iris Plus. Cenę tego modelu obniżycie o 1000 złotych z kodem rabatowym L29-021121.

Jeśli się pospieszycie, załapiecie się również na coś nietuzinkowego. Za 1799 złotych (z kodem rabatowym L29-021121 kupicie laptop Acer Chromebook 514, który nie korzysta z Windowsa, tylko z konkurencyjnego rozwiązania od Google, tj. systemu Chrome OS.

Pełna lista laptopów w promocji dostępna jest na stronie sklepu Media Expert. Jeszcze raz przypominam, że liczba dostępnych sztuk jest ograniczona, a do tego akcja kończy się dziś, 2 listopada 2021 roku, o godzinie 23:59.