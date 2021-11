ADATA, XPG i Kingston mają nowe dyski M.2 PCIe. Jest ich całe mnóstwo

ADATA to jeden z niekwestionowanych liderów na rynku pamięci komputerowych. Producent ma też w portfolio bardziej gamingową submarkę – XPG. Obie ogłosiły całkowicie nowe serie dysków M.2 PCIe NVMe SSD – ADATA Legend oraz XPG ATOM, które jednak – jak możemy się domyślać – są bardzo do siebie podobne. Jednocześnie swoje nowości zaprezentował także Kingston.

ADATA LEGEND i XPG ATOM – inna nazwa, ta sama specyfikacja?

Do oferty obu marek weszły dwie nowe serie LEGEND oraz ATOM. Jak się okazuje, ich specyfikacja jest identyczna. Przede wszystkim, każda seria składa się z trzech dysków. W przypadku ADATA są to modele LEGEND 740, 750 oraz 840, natomiast XPG – ATOM 30, 40 oraz 50.

źródło: techpowerup

Każdy z powyższych modeli charakteryzuje się inną przepustowością (odczytem/zapisem) oraz wersją protokołu NVMe (1.3 lub 1.4) i interfejsu (PCIe 3.0 lub 4.0). Najbardziej budżetowymi konstrukcjami będą LEGEND 740 oraz ATOM 30, które cechują się odczytem do 2500 MB/s i zapisem na poziomie 2000 MB/s. Średniopółkowe modele LEGEND 750, ATOM 40 oferują z kolei odczyty 3500 MB/s i zapisy do 3000 MB/s.

Największa różnica jest zauważalna w przypadku dysków XPG ATOM 50 i ADATA LEGEND 840, bowiem wykorzystują interfejs PCI-Express 4.0 oraz protokół NVM-Express 1.4. Ponadto, jako że są najbardziej zaawansowanymi konstrukcjami w ofercie – wyróżniają się zapisem do 5000 MB/s, podczas gdy odczyt to maksymalnie 4500 MB/s.

Wszystkie sześć konstrukcji cechuje się budową 2280 (22 mm szerokości, 80 mm długości) i ma na pokładzie mały radiator, który według producenta ma obniżać temperatury nawet o 15%. Co więcej, każdy z dysków został wyposażony w dwa systemy zabezpieczeń – 256-bitowy AES oraz technologię LDPC. Warto dodać, że producent daje na wszystkie dyski pięć lat gwarancji.

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że najbardziej zaawansowane modele XPG ATOM 50 oraz ADATA LEGEND 840 są kompatybilne z PlayStation 5.

Cena i dostępność

Na ten moment mamy jedynie informacje na temat cen dysków z serii XPG ATOM. Można się jednak spodziewać, że modele z linii ADATA LEGEND, z uwagi na identyczną specyfikację, będą podobnie wycenione.

ATOM 30: 250 GB – 60 dolarów (~240 złotych), 500 GB – 80 dolarów (~320 złotych), 1 TB – 140 dolarów (~560 złotych).

ATOM 40: 512 GB – 100 dolarów (~400 złotych), 1 TB – 180 dolarów (~715 złotych).

ATOM 50: 512 GB – 120 dolarów (~480 złotych), 1 TB – 180 dolarów (~715 złotych).



Kingston Fury Renegade – najszbyszy dysk PCIe marki Kingston

Tak się składa, że Kingston również ogłosił swoje flagowe dyski M.2 PCI-Express NVMe. W porównaniu do konstrukcji ADATA, seria Renegade jest bardziej zunifikowana, bowiem wszystkie modele, niezależnie od pojemności, korzystają z interfejsu PCIe 4.0, oferując przy tym naprawdę wysoką przepustowość.

Moduły Kingston Fury Renegade opierają się na kościach 3D TLC NAND i na topowym kontrolerze Phison E18. Co więcej, jako iż są to dyski o tak wysokich prędkościach, producent musiał wykorzystać tu wydajniejszy, bardziej zaawansowany system chłodzenia. Radiatory dysków SSD Renegade są stosunkowo małe i jak się okazuje, różnią się od siebie w zależności od pojemności danego wariantu pamięciowego.

Modele 500 GB oraz 1 TB oferują zapis sekwencyjny do 7000 MB/s oraz odczyt – odpowiednio – do 3900 MB/s i do 6000 MB/s. Chłodzone są one jedynie małym, aluminiowym radiatorem. Z kolei modele 2 TB oraz 4 TB wyróżniają się przepustowością do 7300 MB/s w zapisie i do 7000 MB/s w odczycie sekwencyjnym. Aby utrzymać tak wysokie prędkości, producent wykorzystał tu dodatkową warstwę grafenu, która pozwala pracować dyskom Kingston Fury Renegade z maksymalnymi prędkościami.

Producent nie podał polskich cen, jednak na stronie hiszpańskiego sklepu Bechtle dostępne już są wszystkie cztery modele dysków Kingston Fury Renegade:

Fury Renegade 500 GB – 126 euro (~580 złotych),

Fury Renegade 1 TB – 207 euro (~955 złotych),

Fury Renegade 2 TB – 465 euro (~2145 złotych),

Fury Renegade 4 TB – 1164 euro (~5370 złotych).