Oto HP Chromebook x2 11 i nietypowy komputer All-in-One z Chrome OS

Do portfolio HP dołączyły nowe urządzenia, które skierowane są dla osób preferujących system operacyjny Google. Wśród nowości mamy HP Chromebook x2 11, który zapowiada się na interesującą alternatywę dla iPadów czy tabletów z Windowsem, a także komputer All-in-One.

HP Chromebook x2 11 może się podobać

Największy producent Chromebooków, firma HP, zaprezentował trzy nowe urządzenia. Pierwsze z nich, czyli HP Chromebook x2 11, pełni rolę zarówno tabletu, jak i także niewielkiego laptopa. Dostępnych jest kilka trybów pracy. Pierwszy można porównać do korzystania z tabletu, bowiem otrzymujemy dotykowy wyświetlacz. Warto dodać, że wspierany jest rysik HP Wireless Rechargeable USI Certified Pen, który za pomocą magnesów mocuje się do prawej krawędzi.

Drugi tryb pracy otrzymujemy dzięki tylnej podpórce. Pozwala ona na odłożenie HP Chromebook x2 11 na twardej powierzchni, mając cały czas wygodny dostęp do ekranu. Trzecia możliwość to podłączenie fizycznej klawiatury z gładzikiem. W ten sposób mamy sprzęt, który może zastąpić laptopa. Całość mocno przypomina konstrukcje Surface Pro od Microsoftu.

Producent nie zastosował najmocniejszej specyfikacji na rynku, ale powinna ona okazać się w zupełności wystarczająca do komfortowej pracy. Ekran ma 11 cali, rozdzielczość 2160 x 1440 pikseli, proporcje 3:2 i maksymalną jasność 400 nitów. Chroniony jest warstwą odpornego na zarysowania szkła Gorilla Glass 4.

We wnętrzu HP Chromebook x2 11 znalazł się procesor Snapdragon 7c z układem graficznym Adreno 618. Do tego dochodzi maksymalnie 8 GB RAM i 128 GB pamięci eMMC na dane użytkownika. Kamera umieszczona z przodu to 5 Mpix, a ta znajdująca się z tyłu ma 8 Mpix. Na pokładzie mamy jeszcze moduł Bluetooth 5 i Wi-Fi i opcjonalny modem LTE.

Akumulator o pojemności 32 Wh ma zapewnić około 11 godzin pracy na jednym ładowaniu, co jest naprawdę dobrą wartością. Ładowanie realizowane jest z wykorzystaniem złącza USB typu C, a dołączona ładowarka o mocy 45 W zapewnia ładowanie od 0 do 50% w 45 minut.

Uwagę zwraca przede wszystkim wykonanie. Trzeba przyznać, że HP Chromebook x2 11 prezentuje się naprawdę atrakcyjnie. Co więcej, osoby zwracające uwagę na jakość wykonania raczej nie będą miały powodów do narzekania. Producent zastosował m.in. aluminium. Ceny będą startować od 499,99 dolarów.

Nietypowy komputer All-in-One i monitor z certyfikatem

Dlaczego komputer HP jest wyjątkowy? Mamy do czynienia z modelem All-in-One, który działa pod kontrolą Chrome OS, a takich urządzeń na rynku wciąż jest naprawdę mało. Wyposażony jest on w 21,5 calowy ekran Full HD. Ponadto, ekran obraca się o 90 stopni, więc można go ustawić zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej.

HP Chromebase AiO (fot. The Verge)

HP Chromebase AiO wyposażony jest w procesory Intela – Pentium Gold lub Core i3. Maksymalnie dostaniemy 16 GB RAM i dysk SSD o pojemności 256 GB. Dwa głośniki o mocy 5 W sygnowane są logo marki Bang & Olufsen. Kamerka ma rozdzielczość 5 Mpix. Nie zabrakło także Wi-Fi 6 i Bluetooth 5. Ceny startują od 599,99 dolarów.

HP M24fd (fot. The Verge)

Ostatnim z zaprezentowanych produktów jest 23,8-calowy monitor HP M24fd, który otrzymał certyfikat Works With Chromebook. Ma to zapewnić wygodną łączność z Chromebookami od razu po wyjęciu z pudełka. Oczywiście można go podłączyć do dowolnego innego laptopa za pomocą złącza USB typu C. Oferowana rozdzielczość to Full HD. Monitor wspiera technologię HP Eye Ease. Został on wyceniony na 249,99 dolarów.