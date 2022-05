PKP Intercity wprowadza nowy system zniżkowy – będzie taniej

PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy, wprowadził nowy system zniżek na przejazdy. Zmiany zostały wdrożone już dzisiaj. Ile będziemy mogli zaoszczędzić na przejazdach pociągami?

Jedzie pociąg z daleka…

…często z dużym opóźnieniem. Przyczyny mogą być różne. Przebudowa peronu, awaria składu czy niekorzystne warunki pogodowe. Stałym klientom polskich kolei nie trzeba przypominać, że ten środek transportu nie chodzi jak w szwajcarskim zegarku. Czasami można mieć wrażenie, że tu „zegarka” w ogóle nie ma.

Tym, co skłania większość klientów do dalszego korzystania z pociągów, jest niewątpliwie cena za przejazd. Wraz ze wzrostem opłat za paliwo zapewne wrośnie też liczba pasażerów PKP, którzy wybiorą kolej – tańszy środek transportu. Niemniej jednak jest to korzyść obopólna: wybierając transport kolejowy, zamiast przykładowo lotniczego, ograniczamy emisję CO2 do atmosfery.

Liczba beneficjentów zniżek PKP Intercity rośnie. Wystarczy wspomnieć o obywatelach Ukrainy, którzy w geście solidarności otrzymali możliwość darmowych przejazdów -oferta obowiązuje do końca bieżącego miesiąca. Ponadto od 5 maja 2022 roku na stronie przewoźnika obowiązuje nowy system zniżek.

Będzie taniej

PKP Intercity wprowadza kursy last minute. Jak to wygląda w praktyce? Ano tak, że strona internetowa nie wytrzymała natłoku zainteresowanych podróżników.

Informacja ze strony internetowej intercity.pl pojawiająca się podczas próby zakupu biletu (fot. Tabletowo.pl)

W razie takich sytuacji pozostaje skorzystać z mobilnej aplikacji – to może przyspieszyć proces. Od dzisiaj PKP Intercity w zakładce „Łowcy Promo” oferuje możliwość upolowania biletu w przystępniejszej cenie. Cena, jaką zapłacimy za przejazd, jest uzależniona od liczby zainteresowanych konkretnym kursem. Z badań przeprowadzonych przez PKP Intercity wynika, że podróżni odkładają zakup biletu na ostatnią chwilę, a efekt jest taki, że wiele składów jeździ na wpół pustych.

Wariantów promocyjnych jest pięć:

Super Promo,

Promo Plus,

Promo 45,

Promo 30,

Promo 15.

Myślę, że największą rewelacją nowego systemu zniżkowego PKP jest opcja uzyskania zniżki także w pierwszej klasie pociągów. Dotychczas nie było to możliwe. Oto przykład: w zakładce Łowcy Promo możemy kupić bilet na 6 maja z Warszawy do Gdańska w granicach 24-36 złotych (wybierając pociąg TLK). Za Intercity Premium zapłacilibyśmy 60,35 złotych (to cena za pierwszą klasę, w zależności od godziny). Biorąc pod uwagę ten sam dzień – 6 maja, w sprzedaży regularnej bilety są dostępne za 93 złote (pierwsza klasa). Tak więc w tym przypadku widać, że warto wejść w zakładkę promocyjną i poszukać cenowej okazji. Podobnie sprawa ma wyglądać z wieloma innymi przejazdami w całej Polsce.

Kończąc: pamiętajmy, że im bardziej okazyjne ceny, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś nam sprzątnie dobrą okazję sprzed nosa i pociąg odjedzie… Nie bądźmy jak większość grupy badawczej spółki PKP Intercity – nie odkładajmy zakupu biletów na ostatnią chwilę.