Promocja na flagowce Huawei – P30 i P30 Pro w niższych cenach na Dzień Kobiet

Już w najbliższą niedzielę wypada 8 marca, czyli Dzień Kobiet. Specjalnie na tę okazję Huawei postanowił przygotować promocję na swoje flagowe modele, Huawei P30 i P30 Pro – można je kupić nawet o 300 złotych taniej. Dla nieco mniej wymagających użytkowników producent też coś ma – cena budżetowego modelu Huawei Y6s została obniżona o 100 złotych.

Promocja na Huawei P30 Pro, P30 i Huawei Y6s

Kupienie smartfona na taką okazję, jaką jest Dzień Kobiet, może wydawać się lekką ekstrawagancją, lecz Huawei zadbał o to, aby było to nieco mniej odczuwalne dla portfela obdarowującego. Obdarowana kobietka z pewnością jednak ucieszy się z takiego prezentu, szczególnie jeśli do jej rąk trafi flagowy Huawei P30 lub P30 Pro. Sugerowaną cenę pierwszego ze smartfonów obniżono z 2299 złotych do 2099 złotych, natomiast wersji z dopiskiem „Pro” w konfiguracji z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej z 3299 złotych do 2999 złotych. Jeżeli jednak przyszła użytkowniczka nie jest aż tak wymagająca, można sprezentować jej model Huawei Y6s, który sprzedawany jest teraz za 649 złotych, czyli o 100 złotych taniej niż do tej pory.

Promocja Huawei P30 i P30 Pro oraz Huawei Y6s potrwa do 15 marca 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Smartfony w obniżonych cenach kupicie m.in. w sieci Media Expert. Warto tu przypomnieć, że wszystkie trzy ww. modele mają (dożywotni) dostęp do aplikacji i usług Google, aczkolwiek ich użytkownicy mogą również korzystać ze sklepu AppGallery, gdyż on też jest fabrycznie zainstalowany (szczególnie teraz warto do niego zajrzeć i przekonać się osobiście, co ma do zaoferowania alternatywa dla Sklepu Play). Oczywiście, mimo że to oferta skrojona specjalnie pod Dzień Kobiet, urządzenia można sprezentować także samemu sobie, w końcu nikt nie będzie Was sprawdzać, do czyjej kieszeni trafiły ;-).

Przy okazji warto przypomnieć, że już 26 marca 2020 roku Huawei zaprezentuje flagowce z serii P40, ale one mają w pełni bazować na Huawei Mobile Services, podobnie jak wprowadzone wczoraj do sprzedaży w Polsce Huawei P40 Lite i P40 Lite E.

Źródło: informacja prasowa