Huawei P40 Lite i P40 Lite E już do kupienia w Polsce. Ceny (niestety) się potwierdziły

Huawei P40 Lite i P40 Lite E zostaną oficjalnie zaanonsowane w Polsce dopiero w środę, 4 marca 2020 roku, ale co bardziej niecierpliwi mogą je zamówić już dziś. Ceny smartfonów (niestety) się potwierdziły, więc klienci nie mogą liczyć na specjalną ofertę, bo urządzenia w pełni bazują na Huawei Mobile Services.

Huawei P40 Lite i P40 Lite E – cena w Polsce

Wokół cen nowych smartfonów z serii Huawei P Lite zrobiło się małe zamieszanie, ale teraz możemy powiedzieć, że przekazywane przez nas niedawno informacje, które zawdzięczamy naszemu nieocenionemu informatorowi, potwierdziły się (przy okazji pozdrawiamy też tych, którzy w to nie wierzyli – cóż, to my mieliśmy rację ;-)).

Oficjalne ceny przedstawiają się następująco:

Huawei P40 Lite – 1599 złotych (dostępny w kolorach: czarnym, zielonym i różowym),

(dostępny w kolorach: czarnym, zielonym i różowym), Huawei P40 Lite E – 999 złotych (do wyboru wersja czarna i niebiesko-zielona).

Smartfony można już zamawiać w sklepie Media Expert, mimo że oficjalnie zostaną zaanonsowane w Polsce dopiero w środę, 4 marca 2020 roku.

Wysyłka Huawei P40 Lite rozpocznie się 5 marca (wersji różowej od 10 marca), natomiast P40 Lite E trochę później, bo 12 marca.

Huawei P40 Lite i P40 Lite E bez aplikacji Google

Są to pierwsze nieflagowe smartfony Huawei w Polsce, które w pełni bazują na Huawei Mobile Services, tj. nie mają dostępu do aplikacji i usług Google. W związku z tym, oficjalne ceny mogą wydawać się wygórowane, bowiem zdaniem wielu osób HMS i AppGallery nie zapewniają takiego samego user experience jak rozwiązania giganta z Mountain View. Chińczycy zdają się jednak wierzyć, że nie potrzebują produktów Amerykanów, bo ich alternatywa ma być podobnie dobra i atrakcyjna dla użytkowników.

Ustalenie cen na takim, a nie innym poziomie, pokazuje więc, że Huawei nie uważa swoich nowych smartfonów za „wybrakowane”. Zobaczymy jednak, czy podobnego zdania będą klienci, ponieważ Chińczycy potrzebują jeszcze trochę czasu, aby wybór aplikacji w AppGallery był tak samo bogaty jak w Sklepie Google Play, a to właściwie o to najbardziej się w tym wszystkim rozchodzi.

Specyfikację Huawei P40 Lite i P40 Lite E znajdziecie w podlinkowanym poniżej artykule