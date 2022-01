Przy okazji premiery Huawei P50 możecie zdobyć nagrody w loterii promocyjnej!

Huawei P50 w Polsce – tak, doczekamy się premiery flagowego smartfona Huawei w naszym kraju. By zainteresować nas tym wydarzeniem, firma zaplanowała promocję, w której będzie można wygrać zniżki na zakupy elektroniki.

Premiera Huawei P50 w Polsce

Huawei rozsyła zaproszenia na polską premierę najnowszej flagowej serii smartfonów – Huawei P50. Impreza odbędzie się 26 stycznia, czyli dokładnie za tydzień. Specyfikacja smartfona i jego możliwości raczej nie będą wielkim zaskoczeniem, ze względu na to, że oryginalna premiera urządzeń z tej linii miała miejsce w Chinach latem 2021 roku. Teraz firma zdecydowała się na zaprezentowanie swoich sprzętów w Polsce.

Huawei P50 Pro (źródło: Huawei)

Osoby lubiące tego typu zabawy, mogą przeliczyć sobie spodziewaną cenę Huawei P50, wyrażoną w złotówkach. Oczywiście polskie ceny zostaną ogłoszone dopiero na wydarzeniu, ale już na początku stycznia mogliśmy się zorientować, jak Huawei wycenia swoje nowe flagowce w Europie i… raczej nie spodziewamy się taniochy.

Wartościowe nagrody do zdobycia w loterii

Huawei nie poddaje się jednak i choć nowe smartfony może nie wyprzedadzą się na pniu, to jest coś, co powinno skłonić nas do odwiedzenia strony producenta. Huawei rusza z atrakcyjną promocją, w której do wygrania są kupony zniżkowe do sklepu huawei.pl. I to nie byle jakie!

Najlepsza zdobycz to kupon zniżkowy o wartości 6498 złotych do wykorzystania na zakupy w sklepie huawei.pl. Następne też są niezłe: nagrodami są vouchery na zakup wybranych urządzeń za 1 zł na huawei.pl – słuchawek Huawei FreeBuds Lipstick, laptopa Huawei MateBook 14s i smartwatcha Huawei Watch 3 Pro Elite. Kolejni szczęśliwcy dostaną kupony zniżkowe 50 zł do wykorzystania przy zamówieniu wartym co najmniej 299 złotych w sklepie producenta.

Najlepsze jest to, że uczestnicy akcji każdego dnia mają nową szansę na wygraną. Aby wziąć udział w promocji, wystarczy zalogować się za pomocą ID Huawei lub zarejestrować nowe konto, następnie wejść w baner znajdujący się na tej stronie internetowej i kliknąć na przycisk „Start”, żeby odebrać jedną z nagród.

Zniżki nie łączą się ze sobą – jedna zniżka może zostać wykorzystana na jedno zamówienie na huawei.pl. Zdobyty kupon lub voucher zostanie automatycznie przypisany do konta użytkownika i może być wykorzystany w ciągu 15 dni od dnia jego otrzymania.

Promocja potrwa do 8 lutego lub do wyczerpania zapasów. Więcej szczegółów znajdziecie w Regulaminie.