Niezła oferta: przy zakupie tabletu Huawei MatePad Pro, smartfon P40 Lite E za złotówkę

Każdy producent stara się możliwie jak najbardziej kompleksowo obsłużyć klientów, dlatego tak tworzy swoją ofertę, aby zaspokoić różne potrzeby użytkowników. Huawei postanowił przygotować zestaw, dzięki któremu kupujący będą mogli zyskać nie tylko tablet MatePad Pro, ale również smartfon P40 Lite E.

Huawei P40 Lite E za złotówkę przy zakupie MatePad Pro

Zasady oferty są banalnie proste: jeśli ktoś zdecyduje się kupić tablet MatePad Pro w wersji z samym WiFi za 2499 złotych lub w wariancie z modemem LTE za 2799 złotych, będzie mógł za złotówkę dobrać smartfon P40 Lite E.

Promocja ma obowiązywać od 14 do 26 kwietnia 2020 roku (lub do wyczerpania zapasów) w oficjalnych kanałach dystrybucji, tj. w salonie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia (aktualnie zamknięty z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2), oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl oraz w sieciach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, NEONET, Komputronik i x-kom.

Mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się to bardzo atrakcyjną propozycją, bowiem smartfon normalnie kosztuje 699 złotych (więc w kieszeni zostanie 698 złotych), to jeśli ktoś brał pod uwagę możliwość zakupu MatePad Pro, powinien rozważyć trwającą jeszcze do najbliższego poniedziałku, 13 kwietnia, ofertę przedsprzedażową, w ramach której można uzyskać gratisy o znacznie wyższej wartości.

Kupując teraz ten tablet, Huawei dodaje do niego w prezencie dedykowaną klawiaturę i rysik M-Pencil, za które później trzeba będzie zapłacić – odpowiednio – 569 złotych i 399 złotych. W przypadku MatePad Pro mogą się one bardzo przydać, bowiem jest to sprzęt stworzony do produktywnej pracy, a ww. akcesoria zdecydowanie pozwolą ją zwiększyć.

Co więcej, po zakupie tego tabletu można zyskać dodatkowe 500 złotych przy odsprzedaży nieużywanego urządzenia. Łatwo więc policzyć, że dodawane w trakcie przedsprzedaży benefity mają większą łączną wartość niż Huawei P40 Lite E.

Na koniec wypada jeszcze wspomnieć, że zarówno Huawei MediaPad Pro, jak i dodawany do niego za złotówkę smartfon bazują na Huawei Mobile Services i nie oferują dostępu do aplikacji oraz usług Google.

Źródło: informacja prasowa

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!