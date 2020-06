Nie, to się nie dzieje naprawdę – FIFA 20 dostępna za bezcen na PS4!

Kasia mówi, że jeśli już zdarzy jej się włączyć konsolę PlayStation 4 Pro, gra na niej w jedną z dwóch gier: Crash Bandicoot lub w FIFĘ. Twierdzi też, że gdyby nie miała „dwudziestki” w swojej kolekcji, biegłaby ile sił do konsoli, bo właśnie pojawiła się promocja, obok której nikt, dosłownie nikt nie przejdzie obojętnie. Nie mam wątpliwości, że się z nią zgodzicie.

Seria FIFA to legenda, która ma więcej lat niż część naszych Czytelników. Najwierniejsi fani co roku kupują kolejną odsłonę, ale FIFA 20 po raz pierwszy zaoferowała coś, czego na próżno było szukać w poprzednich odsłonach – tryb Volta, umożliwiający prowadzenie rozgrywek „w terenie”, a nie tylko na stadionie. To wprowadziło nową jakość do rozgrywki i powiew świeżości w – według niektórych – trochę już zbyt mocno wyeksploatowanym formacie.

FIFA 20 ma mocną konkurencję w postaci Pro Evolution Soccer 2020, ale dla wielu graczy król jest tylko jeden i jest nim właśnie produkcja EA. Nie wszyscy jednak decydują się co roku kupować kolejną odsłonę tej serii, bo powstrzymuje ich przed tym dość wysoka cena. Tegoroczna FIFA w wersji na Playstation kosztowała na start 229 złotych, choć gracze mogli też zamówić Edycję Mistrzowską za prawie 290 złotych. Pozwolicie, że o cenie Edycji Ultimate nie wspomnę.

Mega promocja na FIFA 20 w wersji na PlayStation 4

Aktualnie za ten tytuł w odsłonie na konsole Sony trzeba w popularnych sklepach z elektroniką zapłacić około 80 złotych. To o wiele mniej niż w momencie premiery, ale wiadomo, że czas zrobił swoje, a na dodatek nieuchronnie zbliża się kolejne wydanie. Mimo wszystko gracze nie będą się nudzić, pykając w FIFĘ 20, szczególnie że mają do dyspozycji bardzo popularny i wciągający tryb Ultimate Team. Nie ma wątpliwości, że jeśli ktoś włączy swoje PS4, to prędko od niego nie odejdzie.

Jeśli z jakiegoś powodu nie macie jeszcze swojej kopii FIFY 20, to nadarza się idealna i kto wie, być może niepowtarzalna okazja, żeby ją kupić w mega atrakcyjnej cenie, bo za jedyne 39 złotych. Grę za taką kwotę dostaniecie wyłącznie w sklepie PlayStation Store. Pamiętajcie jednak, że cały czas mowa tu o edycji standardowej.

Jeśli z jakiegoś powodu potrzebujecie chwilę czasu do namysłu, to PlayStation daje Wam dłuższą chwilę na zastanowienie – promocja na FIFĘ 20 będzie obowiązywać do 18 czerwca 2020 roku. Na koniec dodam jeszcze, że jeżeli chcecie pograć online, to będziecie musieli wykupić członkostwo PlayStation Plus (na miesiąc za 37 zł, na trzy za 100 zł lub na rok za 168 zł).

FIFA 20 – recenzja

Dzięki Wojtek za cynk!