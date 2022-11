Infinix oszalał! Sprzedaje smartfony DOSŁOWNIE za pół ceny!

Dotarliśmy już niemal do końca Black Friday, ale przed nami chyba najlepsza promocja, będąca kwintesencją tego święta zakupów. Otóż Infinix sprzedaje wybrane smartfony za pół ceny!

Typowa akcja na Black Friday, ale jakże kusząca

Być może przez całe Black Friday nie znaleźliście nic, na co warto byłoby wydać pieniądze. I to jest całkiem OK – wielu uważa, że w Polsce Czarny Piątek nie jest tak sensacyjny, jak w innych krajach, a obniżki cen wcale nie są tak dobre. Z odsieczą przychodzi jednak Infinix.

Ten dość świeży na naszym rynku producent przygotował akcję, która potrwa przez cały Black Week. Od 25 listopada aż do 1 grudnia, o godzinie 10:00 na stronie producenta pojawi się niewielka liczba sztuk wybranego modelu smartfona. Będą one tańsze względem regularnej ceny o 50%!

Black Friday w Infinix

25 listopada przeceniono model HOT 11, który zwykle kosztuje 949 złotych. Nieliczni szczęśliwcy mogli go zakupić za 474,50 złotych. Jak za smartfon z 4 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, z 6,82-calowym wyświetlaczem HD+ 90 Hz, baterią 6000 mAh, potrójnym aparatem 50 Mpx i procesorem Helio G37 to świetna okazja!

Wyczekujcie następnych promocji Infinix

Smartfonów przeznaczonych na promocję jest strasznie mało, bo tylko 10 sztuk każdego dnia, ale emocji podczas odwiedzania strony producenta z pewnością nie zabraknie aż do początku grudnia! Trzeba tylko pamiętać, by wcześniej założyć konto w sklepie.

W regulaminie promocji opisano, jakich modeli należy spodziewać się w kolejnych dniach. Wszystko powinno odbyć się zgodnie z planem:

Od (dzień) Od (godzina) Do (dzień) Do (godzina) Produkt Cena promocyjna Cena standardowa Obniżka 25.11 10:00 26.11 09:59 Infinix HOT 11 4/128 GB Polar Black 474,50 zł 949,00 zł 50% 26.11 10:00 27.11 09:59 nfinix HOT 11S NFC 6/128 GB Polar Black 474,50 zł 949,00 zł 50% 27.11 10:00 28.11 09:59 Infinix HOT 11 4/64 GB Turqoise Cyan 474,50 zł 949,00 zł 50% 28.11 10:00 29.11 09:59 Infinix HOT 11S NFC 4/64 GB Polar Black 474,50 zł 949,00 zł 50% 29.11 10:00 30.11 09:59 Infinix HOT 11S NFC 6/128 GB Green Wave 474,50 zł 949,00 zł 50% 30.11 10:00 01.12 09:59 Infinix HOT 11 4/128 GB Exploratory Blue 474,50 zł 949,00 zł 50% 01.12 10:00 02.12 09:59 Infinix HOT 11S NFC 6/ 128GB Polar Black 474,50 zł 949,00 zł 50%

Jak można łatwo zgadnąć, choć z regulaminu wynika, że każdego dnia promocja będzie trwać do następnego dnia, tak w praktyce smartfony zostaną wyprzedane w ciągu sekund po wybiciu godziny 10:00.

Kto wie – może się jednak Wam poszczęści? Kupić smartfon warty blisko 1000 złotych za niecałe 500 złotych to świetny deal! Aż szkoda, że tak mało urządzeń przeznaczono na akcję!

Dodatkowe zniżki na smartfony

Oprócz powyższego ruchu w ciągu Black Week, promocje na smartfony Infinix można znaleźć w największych sieciach sprzedaży jak Media Expert, EURO RTV AGD i w Strefie Marki na Allegro: