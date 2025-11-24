Ten projektor mieści się w kieszeni. Zadebiutował w Polsce

Projektor, który możesz schować do kieszeni, a dzięki temu zawsze mieć go pod ręką. Brzmi nieźle? Jeśli tak, to być może zainteresuje Cię wiadomość, że na polskim rynku zadebiutował właśnie najmniejszy projektor na świecie: Aurzen Zip.

Najmniejszy projektor na świecie. Co potrafi Aurzen Zip?

Zip waży zaledwie 280 gramów, co jest imponujące, ale to nie wszystko. Jest to bowiem najmniejszy projektor na świecie – jest mniej więcej rozmiarów składanego smartfona typu flip, tyle że jest troszeczkę grubszy: ma konkretnie wymiary 84×78×26 mm. Porównanie do flipa jest zresztą całkiem trafne, bo projektor firmy Aurzen też ma składaną konstrukcję, ale dwukrotnie – tworzy więc coś na kształt litery Z.

Konstrukcja została podzielona na trzy segmenty i zrobiono to z głową. Pierwszy skrywa mikroskopijny chip DLP, umożliwiający projekcję obrazu w rozdzielczości HD (1280×720 pikseli) przy jasności 100 ANSI lumenów. Takie parametry oznaczają, że konieczna będzie absolutna ciemność, by komfortowo oglądać treści. Tu też znajduje się panel sterowania. Drugi segment pełni funkcję statywu ze stabilizacją, mieszcząc równocześnie głośniki stereo o mocy 1 W. Ostatni zawiera akumulator o pojemności 5000 mAh zamknięty w obudowie z antypoślizgową podstawą.

Maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu wynosi 1,5 godziny. Jeśli zaś chodzi o rozmiar obrazu, to można uzyskać dowolną przekątną od 25 do 80 cali. Co ważne, w przypadku przenośnych projektorów, Aurzen Zip wykorzystuje system autofokusa ToF, który 30 razy na sekundę mierzy odległość od powierzchni, aby błyskawicznie korygować zniekształcenia trapezowe i dostosowywać ostrość obrazu.

Aurzen Zip (źródło: Media Expert)

Projektor został wyposażony w moduły łączności bezprzewodowej Wi-Fi oraz Bluetooth. Oferować ma szeroką kompatybilność z rozmaitymi urządzeniami, przede wszystkim smartfonami, tabletami i laptopami.

Ile kosztuje projektor Aurzen Zip?

Projektor Aurzen Zip jest już dostępny w przedsprzedaży, a regularna sprzedaż rozpocznie się 1 grudnia 2025 roku. W Polsce cena wynosi 2699 złotych. Dla pierwszych 20 osób, które zdecydują się na jego zakup, przewidziano prezent w postaci zestawu akcesoriów, na który składają się: stojak z powerbankiem, transmiter, uchwyt magnetyczny i futerał.