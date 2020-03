Wirus wygrał. IEM 2020 bez udziału publiczności!

O tym, że impreza Intel Extreme Masters 2020 zostanie odwołana mówiło się od samego rana, kiedy to padła informacja, jakoby Wojewoda Śląski miał się udać na konsultacje w kwestiach bezpieczeństwa organizowanego przedsięwzięcia. Niestety, najgorszy dla wszystkich graczy scenariusz właśnie został potwierdzony.

Tuż po godzinie 19:30, w przededniu rozpoczęcia turnieju, Śląski Urząd Wojewódzki przekazał informację, zgodnie z którą tegoroczny IEM odbędzie się, ale nie weźmie w nim udziału publiczność.

Najwięcej kolorytu imprezom tej klasy daje właśnie udział publiczności. Wielotysięczne tłumy czekające w kolejce na wejście do Spodka to już widok, który na trwałe zapadł w pamięci wszystkim, którzy kiedykolwiek interesowali się tym wydarzeniem. Wypełniona do ostatniego miejsca słynna hala żywiołowo reagowała na poczynania graczy ze światowej elity, którzy w odgłosach aplauzu walczyli o cenne trofea i miano tego jednego, jedynego, najlepszego z najlepszych. IEM 2020 bez publiczności, czyli najważniejszej części swojego niepowtarzalnego klimatu, traci sens.

Na obecną chwilę nie dysponujemy oficjalnym stanowiskiem organizatora imprezy, ESL, odnośnie tego w jaki sposób zostanie rozegrany turniej, skoro nie będzie mogła w nim wziąć udziału publiczność. Nie mamy również informacji odnośnie dalszego losu wydarzeń towarzyszących, takich jak IEM Expo, podczas którego prezentują się, między innymi, najważniejsi producenci sprzętu dedykowanego graczom. Gdy tylko stosowny komentarz ESL się pojawi, niezwłocznie zaktualizujemy ten wpis.

To, że jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń w branży gamingowej odbędzie się bez udziału publiczności to z pewnością bardzo smutna informacja. Nie zapominajmy, że wielu uczestników i widzów zdążyło już przyjechać do Katowic, skąd przyjdzie im wrócić w poczuciu rozczarowania z powodu braku możliwości oficjalnego spotkania z innymi uczestnikami, czy obejrzenia na żywo zmagań swoich faworytów. Należy jednak wziąć pod uwagę, że bezpieczeństwo uczestników jest najważniejsze, a w sytuacji gdy zagrożenie rozprzestrzenieniem się wirusa jest duże, lepiej unikać dużych skupisk ludzi.

Decyzja Wojewody Śląskiego, podobnie jak w przypadku odwołania innych imprez, w tym MWC 2020 jest ciężka do zaakceptowania, zwłaszcza przez entuzjastów, ale w obecnej sytuacji należy ją przyjąć za słuszną i w pełni uzasadnioną.

The tournament will be conducted and broadcasted as planned, but without any additional visitors on-site. We are deeply sorry for all fans and players. #IEM

