Nowy iPad Pro z ciekawą zmianą na froncie. Co szykuje Apple?

W sieci pojawiły się interesujące doniesienia na temat nadciągającego tabletu iPad Pro M5. Firma Apple może szykować bardzo ciekawe rozwiązanie, aby równocześnie zadowolić użytkowników reprezentujących dwie różne grupy.

Wypuszczony w ubiegłym roku iPad Pro M4 przyniósł ze sobą kilka znaczących udoskonaleń. Przede wszystkim wprowadził genialny wyświetlacz Tandem OLED i bardzo wydajny procesor Apple M4, a do tego zamknął całość w znacznie smuklejszej obudowie. A jaki będzie jego następca?

Z najnowszych doniesień przeważnie dobrze poinformowanego Marka Gurmana wynika, że nie należy nastawiać się na żadne rewolucje. Analityk Bloomberga twierdzi, że nowy iPad Pro zachowa z grubsza konstrukcję poprzednika, a jedną z najważniejszych zmian będzie wprowadzenie przez firmę Apple… drugiej kamerki na przodzie.

Apple iPad Pro 13 M4 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Nowy iPad Pro (2025) będzie mieć dwa aparaty z przodu

Co najciekawsze, wcale nie chodzi o dodatkowy obiektyw umieszczony tuż obok pierwszego – dla lepszego pomiaru głębi czy szerszego kąta. Nic z tych rzeczy – Mark Gurman twierdzi, że celem jest zwiększenie komfortu użytkowników preferujących korzystanie z tabletu w trybie portretowym.

Krótko mówiąc: iPad Pro z 2022 roku miał aparat tylko na krótszej krawędzi, iPad Pro z 2024 roku – tylko na dłuższej, a nadchodzący model ma mieć po jednym oczku na krótszej i dłuższej krawędzi. Po co? Ano po to, by niezależnie od tego, jak trzyma się tablet, można było komfortowo prowadzić wideorozmowy i korzystać z funkcji FaceID, czyli rozpoznawania twarzy.

Aktualnie iPad Pro jest ewidentnie skrojony pod potrzeby użytkowników, którym tablet zastępuje laptop. Firma Apple najwyraźniej nie chce z tego rezygnować, ale równocześnie chce zadbać też o pozostałe osoby.

Apple wypuści iPada Pro M5 jeszcze w tym roku

Poza tym w nowym urządzeniu można też, oczywiście, liczyć na kolejną generację autorskiego procesora Apple, a przez to na zwiększoną wydajność. Pozostałe szczegóły na temat tego modelu pozostają nieznane, ale możliwe, że dość szybko się to zmieni.

Mówi się bowiem, że iPad Pro M5 zadebiutuje na rynku jeszcze przed końcem 2025 roku. Konkretnie premiery urządzenia spodziewamy się jesienią.