Procesory Samsunga mogą trafić do… samochodów Hyundaia

Współpraca Samsunga i Hyundaia może obejmować nie tylko dostawy akumulatorów. Możliwe, że producent samochodów sięgnie również po układy Exynos Auto.

Procesory Samsunga również w samochodach

Układy Samsunga kojarzymy przede wszystkim ze smartfonami i tabletami, ale południowokoreańska firma dostarcza Exynosy także do samochodów. Procesory znajdziemy w Teslach z pakietem Autopilot 3.0 czy wybranych modelach Audi.

Przykładowo, w nowym A4 został zastosowany ośmiordzeniowy Exynos Auto 8890, którego zadaniem jest dostarczenie odpowiedniej wydajności, pozwalającej na płynną pracę systemu infotainment Audi MMI. Trzeba przyznać, że faktycznie w Audi A4 procesor Samsunga daje radę. Całość pracuje płynnie i od razu odpowiada na polecenia użytkownika, niezależnie czy słuchamy muzyki, zmieniamy ustawienia pojazdu czy korzystamy z wbudowanej nawigacji.

Hyundai może wybrać procesory Exynos Auto

Według serwisu SamMobile, podczas spotkania wyższego kierownica w minioną środę, przedstawiciele Samsunga i Hyundaia, mogli ustalić wstępne plany dotyczące dostaw procesorów z rodziny Exynos Auto. Miałoby one zostać zastosowane w nowych samochodach Hyundaia.

W związku z tym, że mamy do czynienia z nieoficjalnymi informacjami, nie jest jasne, za co dokładnie odpowiadałyby procesory Samsunga. Najbardziej prawdopodobne są dwa scenariusze – obsługa systemu multimedialnego lub przetwarzanie danych zebranych przez czujniki i kamery. Możliwe, że wybranie układów Exynos, oferujących wysoką wydajność, pozwoliłoby na wprowadzenia bardziej rozbudowanych interfejsów graficznych lub udoskonalenie systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy.

Hyundai z akumulatorami Samsunga?

Niedawno informowaliśmy o innej, możliwej współpracy tych dwóch koreańskich firm. Hyundai, coraz bardziej zainteresowany samochodami elektrycznymi, może bowiem sięgnąć po akumulatory Samsunga.

Obie firmy już spotkały się, aby omówić technologię akumulatorów nowej generacji, podzielić się statutami badań i osiągniętymi sukcesami w rozwoju w tym obszarze. Spekuluje się, że nie było to spotkanie mające na celu tylko podzielenie się informacjami. Tym bardziej, że Samsung ma już doświadczenie w tworzeniu akumulatorów do samochodów. Producent pochwalił się w marcu pojemnym akumulatorem. Według zapewnień, ma on pozwolić na przejechanie nawet 800 km w wybranych pojazdach.

źródło: SamMobile