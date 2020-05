Volkswagen: ponad połowa Polaków chciałaby mieć samochód elektryczny

Elektryki stanowią tylko ułamek pojazdów poruszających się po polskich drogach. Mimo tego, wiele osób jest nimi zainteresowanych, a przynajmniej tak wynika z opublikowanych danych.

Co drugi Polak chciałby jeździć elektrykiem

Volkswagen we współpracy z Insightout Lab przeprowadził badanie, którego celem było sprawdzenie zainteresowania samochodami elektrycznymi. Co ciekawe, chociaż elektryki dość często postrzegane są stereotypowo, to sporo osób zadeklarowało, że chciałby posiadać taki samochód. Na pytanie o chęć posiadania auta elektrycznego, 18% respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 34% stwierdziło, że „raczej tak”, co łącznie daje wynik 52%.

Warto tutaj jeszcze wspomnieć o badaniu wykonanym przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) w 2019 roku. Wówczas 28% respondentów zadeklarowało, że bierze pod uwagę zakup samochodu elektrycznego w ciągu najbliższych trzech lat. Mogłoby się wydawać, że tak pozytywne wyniki faktycznie przełożą się na dobrą sprzedaż. Cóż, z danych PSPA wynika również, że obecnie po polskich drogach porusza się tylko 6 tys. elektryków.

Co wiemy o samochodach elektrycznych?

Prawie połowa ankietowanych (48%) chciałaby ładować samochód w domu, ale według 73% respondentów nie można tego wykonać podłączając go do zwykłego gniazdka. Oczywiście jest możliwe, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że taki proces nie jest zbyt efektywny i „tankowanie” może potrwać nawet kilkanaście godzin. Czas ładowania można skrócić instalując wallboxa, ale 83% osób stwierdziło, że nie wie, co trzeba zrobić, by móc zamontować domową stację ładowania samochodów.

Jak natomiast z zasięgiem? 76% respondentów uważa, że samochody elektryczne mają niski zasięg. Według 22% osób współczesny samochód elektryczny przejdzie od 151 do 200 km. Przedział do 50 km i 51-100 km wskazało aż 23% respondentów. Łącznie 21% ankietowanych zaznaczyło wyższe wartości, twierdząc, że zasięg może wynosić ponad 301 km.

Niski zasięg niekoniecznie musi być problemem. Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, 20% osób wskazało, że elektryki powinny zapewnić zasięg od 51 do 100 km. Natomiast 20% twierdzi, że wystarczający wynik to 101-200 km. Według 15% samochód elektryczny będzie atrakcyjny, gdy pozwoli na przejechanie ponad 500 km. Oczywiście warto mieć na uwadze, w jaki sposób są postrzegane elektryki. Niewykluczone, że sporo osób widzi w nich auta skierowane wyłącznie do miasta.

źródło: InsightOut Lab