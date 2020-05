AMD Radeon w mobilnych benchmarkach. Exynos 1000 nadchodzi?

W ubiegłym roku pojawiły się pierwsze doniesienia o procesorze Exynos 1000 z układem graficznym od AMD. Teraz pojawiają się kolejne przesłanki, które mogą wskazywać na fakt, że taki układ rzeczywiście powstanie. Czyżby Radeon miał przestać się kojarzyć wyłącznie z komputerami?

Procesory Exynos to dosyć gorący temat. Wiele osób jest skrajnie przeciwna temu, że Samsung swoje flagowe smartfony wyposaża w autorskie jednostki, zamiast skorzystać z dobrodziejstwa Qualcomma. Co gorsza, koreański producent wykorzystuje procesory Snapdragon w swoich flagowcach, ale tylko tych przeznaczonych na rynek amerykański.

Tymczasem Samsung konsekwentnie robi swoje i rozwija linię Exynos, czego przykładem jest chociażby ekskluzywna jednostka szykowana dla Google. Zdaje się, że układ scalony z grafiką od AMD Radeon również powstaje.

Exynos 1000 z Radeonem? AMD w benchmarkach

Kasia niedawno testowała dla Was Samsunga Galaxy S20 Ultra 5G, zaś do mnie niedawno trafił Samsung Galaxy S20 – oba wyposażone w procesor Exynos 990. Mówi się, że GPU z Mali nie jest tak wydajny, jak stosowany w procesorach Snapdragon 865 układ Adreno 650. Wygląda na to, że z odsieczą przyjdzie AMD.

Exynos 1000 to procesor, któremu nazwę nadali właściwie obserwatorzy rynku – sama podjednostka nie została jeszcze zapowiedziana. W każdym razie, pod tym hasłem należy rozumieć przyszłoroczny, flagowy procesor ze stajni Samsunga.

Na portalu GFXBench pojawiły się wyniku mobilnego układu graficznego od AMD, który w teście Manhattan 3.1 poradził sobie o 13% lepiej niż Adreno 650 (181,8 klatek). Co więcej, tajemniczy Radeon w testach Aztec Normal i Aztec High osiągnął, odpowiednio, 138,25 i 58 klatek, co deklasuje układ Adreno 650 – osiągnięcia trzykrotnie lepszego wyniku nie da się chyba nazwać inaczej.

Póki co nadal nie wiemy wiele, trudno więc spekulować na temat tego, czy procesor Exynos 1000 z układem graficznym od AMD rzeczywiście będzie znacznie wydajniejszy niż odpowiadający mu Snapdragon. Zdaje się jednak, że niezmiennie wątpliwości nie ulega jedno…

W 2021 na flagowce Samsunga z Snapdragonem nie ma co liczyć

Bez względu na to, jaki będzie Qualcomm 1000 (ani na to, jak będzie się nazywał), możemy być pewni, że Samsung nie zrezygnuje ze swoich autorskich procesorów Exynos. W związku z tym nawet ci, którzy mimo jakichkolwiek przesłanek choć troszeczkę liczyli na to, że kolejny Galaxy zostanie wyposażony w Snapdragona, będą musieli obejść się ze smakiem.

źródło: SamMobile dzięki Android Community