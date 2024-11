W ramach oferty na Black Friday 2024 Samsung zdecydował się dodawać do swoich tabletów różne prezenty, w zależności od modelu.

Prezenty do tabletów Samsunga na Black Friday 2024

Czarnopiątkowa promocja obejmuje różne modele tabletów producenta z Korei Południowej. Dzięki temu mogą z niej skorzystać zarówno osoby, które poszukują niedrogiego urządzenia, jak i klienci z bardzo wysokimi wymaganiami oraz odpowiednio zasobnym portfelem lub wysokim stanem konta.

Jeśli zdecydujecie się na kupienie tabletów z serii Galaxy A9 albo Galaxy A9+, możecie otrzymać w prezencie etui Book Cover. Aby je dostać, należy kupić urządzenie do 1 grudnia 2024 roku i aktywować je do 8 grudnia 2024 roku, a następnie zalogować się do aplikacji Samsung Members i wypełnić formularz zgłoszeniowy do 15 grudnia 2024 roku.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia etui zostanie wysłane w ciągu 30 dni. Liczba etui jest ograniczona do 2980 sztuk.

Regulamin promocji (PDF)

Dzięki kolejnej czarnopiątkowej promocji możecie zdobyć słuchawki Galaxy Buds FE i opaskę Galaxy Fit 3. Aby je otrzymać, musicie jednak kupić tablet Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 FE lub Galaxy Tab S9 FE+ do 8 grudnia 2024 roku, a następnie aktywować go do 15 grudnia 2024 roku i wypełnić formularz zgłoszeniowy w aplikacji Samsung Members do 22 grudnia 2024 roku.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia w ciągu 30 dni zostaną wysłane do Was słuchawki Galaxy Buds FE w kolorze grafitowym i opaska Galaxy Fit 3 w kolorze szarym. Tutaj także pula jest ograniczona – do 2800 sztuk.

Regulamin promocji (PDF)

Trzecia, ostatnia promocja, zapewni Wam etui z klawiaturą Book Cover Keyboard z klawiszem Galaxy AI do Galaxy Tab S10+ lub Galaxy Tab S10 Ultra. By je otrzymać, należy kupić tablet do 8 listopada 2024 roku, aktywować go do 15 grudnia 2024 roku i do 22 grudnia 2024 roku wypełnić w aplikacji Samsung Members formularz zgłoszeniowy.

Po pozytywnej weryfikacji w ciągu 30 dni zostanie wysłane etui z klawiaturą Book Cover Keyboard z klawiszem Galaxy AI. Liczba gratisów jest ograniczona do 580 sztuk.

Regulamin promocji (PDF)

Samsung ma jeszcze więcej promocji na Black Friday 2024

Oprócz promocji na tablety Samsung przygotował też inne oferty promocyjne na Black Friday 2024. Wśród nich znajdziecie Galaxy A54 za 1299 złotych i dwie raty gratis przy rozłożeniu płatności za sprzęt na 30 rat 0%.