Zegarki G-SHOCK w motywie League of Legends. Biegaj z Jinx na ręce

Jedna z najpopularniejszych gier na świecie, czyli League of Legends, miała już wiele ciekawych lokowań sprzętowych. Kolejnym jest współpraca z G-SHOCK nad nową kolekcją zegarków, która przenosi fanów tej marki w świat fantasy.

G-SHOCK i League of Legends? To możliwe!

League of Legends jest legendarną grą MOBA, która ma już przeszło 14 lat i przez ten czas stała się kultową produkcją – jedną z największych (o ile nie największą) tego typu na świecie. W LoL-a zagrało już ponad kilkaset milionów osób, tytuł cieszy się sporą popularnością, a także doczekał się swojej mobilnej wersji, karcianki oraz własnej sceny esportowej z mistrzostwami świata oraz wielomilionową publicznością.

G-SHOCK League of Legends w wersji „Jinx” (źródło: informacja prasowa)

O LoL-u słyszał chyba każdy fan gier komputerowych, a zapewne także sporo osób, które się w ogóle tym tematem nie interesują. Głośnym echem odbił się także animowany serial Arcane. Ten można obejrzeć na Netflixie i opowiada historię m.in. Jinx oraz Vi. Nie bez powodu wspomniałem o pierwszej z tych bohaterek, ponieważ to właśnie jej charakterystyczny wizerunek postanowił wykorzystać G-SHOCK, przygotowując nową kolekcję zegarków!

G-SHOCK Jinx i Hextech

G-SHOCK z okazji 40-lecia zaprezentował nową kolekcję zegarków, która motywem nawiązuje bezpośrednio do kultowego LoL-a. Zegarki G-SHOCK GM-B2100LL i GA-10LL są zbudowane na bazie modeli GM-B2100 OCTAGON oraz GA-110. Oba zostały stworzone w „lolowym” stylu, mają odpowiednie dla siebie grawery „hextechowe” lub „jinxowe” i stylistycznie wpasowują się w ten świat fantasy.

Tak prezentują się zegarki G-SHOCK League of Legends (źródło: informacja prasowa)

Pierwszy z nich (B2100LL) ma motyw hextechowy, który nawiązuje do dziedziny nauki z pogranicza magii, znanej z LoL-a. Jego wymiary to 49,8 x 44,4 x 12,8 mm, a waga to 165 gramów. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, a do tego obudowa jest odporna na wstrząsy oraz wodę do 200 metrów głębokości. Całość zasila energia słoneczna.

Drugi model to z kolei oddanie hołdu Jinx, kultowej postaci z League of Legends, której często towarzyszy róż, fiolet i kolor żółty. Wymiary tego zegarka to 55 x 51,2 x 16,9 mm, a waga to 72 gramy. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego. Zegarek jest odporny na wahania pola magnetycznego, niestraszne mu wstrząsy, a nawet zanurzenie w wodzie do głębokości 200 metrów.

8 Ocena

Jak twierdzi producent, oba zegarki mają być niezwykle wytrzymałe oraz mieć standardowe dla tej marki funkcjonalności. GM2100LL-1A możesz nabyć za 1099,99 euro (około 4910 złotych), a 110LL-1A za 199,99 euro (około 892 złote).