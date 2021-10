Nowe laptopy Acer ConceptD są magiczne. Jeden z nich pokaże obraz w 3D, i to bez specjalnych okularów

Notebooki Acera z serii ConceptD słyną z kilku rzeczy. Przede wszystkim – są drogie. W drugiej kolejności – często oferują znacznie więcej niż topowe rozwiązania konkurencji. Na przykład, jeden z nowych modeli wyposażono w ekran 3D.

Laptopy Acer ConceptD to potwory wydajnościowe

Jeśli ktoś potrzebuje wydajnej stacji roboczej w postaci laptopa, to trzeba wiedzieć, że laptopy ConceptD 3 niemalże nie znają ograniczeń. Pojawiły się nowe modele z klasyczną obudową zamykaną, wyposażone w 16-calowy wyświetlacz o proporcjach 16:10, a także nowe propozycje z obracanym ekranem z wyświetlaczem 15,6”. Co więcej, do grona laptopów dedykowanym twórcom dołączył nowy ConceptD 7 SpatialLabs Edition.

Acer ConceptD 3 Ezel (fot. Acer)

Wszystkie nowości Acera łączy kilka cech wspólnych. Na przykład, mają białą, aluminiową obudowę, chronioną dodatkowo przez powlokę MAO (Micro-Arc Oxidation) — bardzo wytrzymałą i odporną na korozję i utlenianie. Ekrany otrzymały odznaczenie PANTON-Validated, co obiecuje precyzję odwzorowania kolorów na poziomie Delta E<2. W ofercie pojawią się też modele ConceptD 3 Pro i ConceptD3 Ezel Pro – z topowymi procesorami Intel Core i7 i kartami graficznymi NVIDIA T1200.

Obraz, który można zobaczyć w 3D

Prawdziwym pokazem możliwości serii laptopów Acera dla twórców jest ConceptD 7 SpatialLabs Edition. To laptop, który ma wiele wspólnego z modelowaniem 3D. Dzięki wyposażeniu go w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3080 oraz unikatowy pakiet sterowników, nie powinno przed nim być żadnych ograniczeń podczas pracy w oprogramowaniu graficznym.

Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition (fot. Acer)

Do tego należy dodać procesor Intel Core i7 11. generacji i imponujący ekran 4K UHD ze znakiem PANTONE-Validated, który obsługuje 100% gamy kolorów Adobe RGB i zapewnia precyzję odwzorowania kolorów na poziomie Delta E<2. Najlepsza opcja jest jednak inna.

Nad wyświetlaczem znajduje się zestaw kamer stereo, które śledzą ruch i pozycję oczu i głowy użytkownika, aby wyświetlać obraz w trybie stereoskopowym (3D). By osiągnąć taki efekt, soczewka zintegrowana z panelem wyświetlacza projektuje dwa delikatnie różne obrazy. Każdy z nich ulega załamaniu — odpowiednio do każdego z oczu. W ten sposób użytkownik widzi obraz 3D, i to bez użycia jakichkolwiek okularów.

Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition (fot. Acer)

Nie chodzi tylko o wyświetlanie wybranych modeli obiektów w 3D – rozwiązanie SpatialLabs Go umożliwia bowiem generowanie stereoskopowego obrazu w przestrzeni 3D na bazie większości obrazów 2D dających się wyświetlić w trybie pełnoekranowym. Brzmi kosmicznie!

Ceny nowych laptopów z serii ConceptD w Polsce nie zostały jeszcze podane. W Stanach Zjednoczonych wyceniono je na:

1699,99 dolarów – ConceptD 3,

1899,99 dolarów – ConceptD 3 Pro,

1899,99 dolarów – ConceptD 3 Ezel,

1999,99 dolarów – ConceptD 3 Ezel Pro.

Jak widać, nie spodziewamy się, że będzie tanio ;)