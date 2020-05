Honor Pad V6 oficjalnie. Wielozadaniowy tablet ze świetną specyfikacją

W obecnych czasach tablety nie mają łatwego życia. Na rynku pojawia się coraz mniej budżetowych konstrukcji i jednocześnie więcej z lepszą, nierzadko topową specyfikacją. Honor Pad V6 jest propozycją dla użytkowników, którzy będą chcieli go wykorzystać nie tylko do zabawy i konsumpcji multimediów, ale też do bardziej produktywnych zajęć.

Honor Pad V6 – specyfikacja

Tablet wyposażono w wyświetlacz IPS o przekątnej 10,4 cala i rozdzielczości WUXGA+ 2000×1200 pikseli (producent używa określenia „2K”), co przekłada się na 225 ppi. Ekran charakteryzuje się też 100% pokryciem palety barw sRGB. Według deklaracji Honora, pokrywa on 84% powierzchni panelu przedniego. Dodatkowo można go również obsługiwać rysikiem Magic-Pencil, który wykrywa 4096 poziomów nacisku. Do wprowadzania dłuższych tekstów powinno zaś przydać się dedykowane etui z klawiaturą.

Za wysoką wydajność w Honor Pad V6 odpowiada ośmiordzeniowy (1x ARM Cortex-A76 2,58 GHz + 3x ARM Cortex-A76 2,4 GHz + 4x ARM Cortex-A55 1,84 GHz; 7 nm) procesor HiSilicon Kirin 985 ze zintegrowanym modemem 5G, układem graficznym ARM Mali-G77 MP8 i chipem Dual NPU. Tablet dysponuje też 6 GB RAM i od 64 GB do 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB.

Honor Pad V6 oferuje również Bluetooth 5.1, WiFi 6+, GNSS (Glonass, Beidou) i port USB-C, a także aparat o rozdzielczości 13 Mpix z przysłoną f/1.8 i autofokusem na tyle oraz kamerkę 8 Mpix (f/2.2) na przodzie. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem Magic UI 3.1 (umożliwia on m.in. przesyłanie ekranu smartfona na wyświetlacz tabletu i szybkie udostępnianie plików).

Za zasilanie Honor Pad V6 odpowiedzialny jest natomiast akumulator o pojemności 7250 mAh, który pozwoli na przykład na oglądanie wideo w rozdzielczości 1080p przez 13 godzin. Ładowanie baterii ma zaś zająć ~2,5 godziny. Całość ma wymiary 154,9×245,2×7,8 mm i waży 480 gramów.

Honor Pad V6 – cena, dostępność

Tablet trafi do sprzedaży w Chinach w czerwcu 2020 roku i dopiero wtedy Honor ujawni jego cenę. Honor Pad V6 ma być dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, srebrnej i zielonej oraz w wariantach z i bez wsparcia dla transmisji danych przez sieć komórkową. Rysik Magic-Pencil i etui z klawiaturą będą sprzedawane osobno.

