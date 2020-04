Nowego Vivo V19 na pierwszy rzut oka można pomylić z Huawei P40

Często słyszy się zarzuty, że wszystkie smartfony wyglądają tak samo. I trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić, bo chociaż nie są to kalki 1:1, to podobieństwo w wielu sytuacjach jest uderzające. Tak też jest w przypadku Vivo V19, który na pierwszy rzut oka wygląda jak Huawei P40. Dopiero po chwili do człowieka dociera, że to zupełnie dwa różne modele.

Całkowicie subiektywnie uważam Huawei P40 (wraz z wersją „Pro”) za jednego z najładniejszych flagowców, które miały swoją premierę w 2020 roku i być może stąd to „automatyczne” skojarzenie z nim. Vivo V19 również bowiem ma prostokątną wyspę z aparatami i dodatkowymi napisami na panelu tylnym oraz owalne wycięcie w ekranie, choć po przeciwległej stronie. Smartfon nie jest jednak high-endem, a propozycją ze średniej półki.

Vivo V19 – specyfikacja

Smartfon wyposażono w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,44 cala, proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli. Jak już wspomniałem, w prawym górnym rogu znajduje się owalne wycięcie, w którym umieszczono podwójny aparat do selfie i rozmów wideo. Z ekranem zintegrowano też czytnik linii papilarnych.

Sercem Vivo V19 jest ośmiordzeniowy (8x Kryo 360; 10 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 712 2,3 GHz z układem graficznym Adreno 616. Mimo że SoC ten ma już ponad rok, dość rzadko spotyka się go w smartfonach – producenci znacznie częściej sięgają po Snapdragona 730(G) i nowszego Snapdragona 765G ze zintegrowanym modemem 5G. Na pokładzie tego modelu znajdują się też 8 GB RAM i – w zależności od wersji – 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD.

Na przodzie Vivo V19 umieszczono podwójny aparat 32 Mpix (f/2.08) + 8 Mpix (f/2.28) z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 105° i funkcją korekty dystorsji, natomiast na tyle poczwórny 48 Mpix (f/1.79) + 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. W oprogramowaniu obu aparatów dodano także tryb – odpowiednio – Super night selfie i Super night mode do wykonywania fotografii w trudniejszych warunkach oświetleniowych.

Vivo V19 oferuje również 3,5 mm złącze słuchawkowe, port USB-C z obsługą USB OTG, żyroskop i Dual SIM (2x nano SIM). Na pokładzie nie ma natomiast radia FM. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Funtouch OS 10 na bazie Androida 10 i jest zasilany przez akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego o mocy 33 W (od 0% do 54% w 30 minut).

Vivo V19 ma wymiary 159,64×75,04×8,5 mm i waży 186,5 grama. W sprzedaży będą dostępne dwie wersje kolorystyczne: czarna Gleam Black i srebrna Sleek Silver. Producent nie ujawnił jeszcze sugerowanych cen tego modelu.

Źródło: Vivo

