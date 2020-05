Vivo iQOO Z1 to pierwszy na świecie smartfon z procesorem MediaTek Dimensity 1000+

Smartfony z serii iQOO skierowane są do bardziej wymagających użytkowników. Vivo iQOO Z1 również nie zawiedzie ich oczekiwań. Jest to bowiem nie tylko pierwszy na świecie smart-telefon z nowym procesorem MediaTek Dimensity 1000+, ale też ze świetnym wyświetlaczem i wsparciem dla bardzo szybkiego ładowania przewodowego.

Vivo iQOO Z – specyfikacja

Jest to pierwszy smartfon na świecie z jeszcze pachnącym nowością procesorem MediaTek Dimensity 1000+, który miał swoją premierę 8 maja 2020 roku. Układ składa się z czterech rdzeni ARM Cortex-A77 o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,6 GHz i czterech ARM Cortex-A55 2,0 GHz. Za grafikę odpowiada w nim natomiast ARM Mali-G77 MC9, a całość powstaje przy wykorzystaniu 7-nm procesu technologicznego.

Vivo pochwaliło się, że iQOO Z „wykręcił” w AnTuTu 536683 punktów, więc pod względem wydajności wypada tylko nieznacznie słabiej od Snapdragona 865. Tak duża moc potencjalnie może przyczynić się do przegrzewania urządzenia, dlatego producent zastosował w tym modelu system chłodzenia, który jest w stanie obniżyć temperaturę o nawet 10-12°C.

Vivo iQOO Z oferuje też wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 144 Hz, a do tego producent zastosował „globalną adaptacyjną częstotliwość odświeżania”, aby zmniejszyć pobór energii i wydłużyć czas pracy na pojedynczym ładowaniu. Ekran (LCD) ma także przekątną 6,57 cala, proporcje 20:9 i rozdzielczość 2408×1080 pikseli oraz okrągły otwór na aparat w prawym górnym rogu. Smartfon zasila akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla superszybkiego ładowania przewodowego 44 W przez port USB-C (do 100% w 59 minut).

Vivo iQOO Z odda swoim właścicielom do dyspozycji też od 6 GB do 8 GB LPDDR4x RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1 oraz pojedynczy aparat o rodzielczości 16 Mpix z przysłoną f/2.0 na przodzie i potrójny 48 Mpix (f/1.79) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 112° (kąt zmniejsza się do 108° po korekcie dystorsji) + sensor do zdjęć makro w odległości do 4 cm na panelu tylnym. Moduł może również nagrywać wideo w 4K.

Na pokładzie Vivo iQOO Z znalazły się też zintegrowany z SoC modem 5G, WiFi 6 (transfer do 1,2 Gbit/s), czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), głośniki stereo, Dual SIM (Dual Standby z 5G na obu slotach), moduły Bluetooth 5.0 i NFC oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe, a także wsparcie dla USB OTG. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem iQOO UI i inteligentnym asystentem Jovi. Całość ma wymiary 163,97×75,53×8,93 mm i waży 194,78 grama.

Vivo iQOO Z – cena

Ceny smartfona zaczynają się od 2198 juanów (~1320 zł) za wersję 6 GB/128 GB. Za wariant 8 GB/128 GB trzeba zapłacić 2498 juanów (~1500 zł), zaś za konfigurację 8 GB/256 GB – 2798 juanów (~1680 zł). Vivo iQOO Z dostępny jest w dwóch kolorach: niebieskim i srebrnym.

Źródło: Vivo