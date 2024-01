Gboard lubi się teraz z klawiaturami fizycznymi, podłączanymi do tabletów

Jeśli mamy w zwyczaju podłączać fizyczną klawiaturę do naszego tabletu z Androidem, to spodoba nam się to, co wymyśliło ostatnio Google. Aplikacja Gboard sprzyja teraz takiej konfiguracji.

Gboard i fizyczna klawiatura to nie wrogowie

Trzeba przyznać jedno: jeśli człowiek przez lata przyzwyczaił się do fizycznej klawiatury, wprowadzanie tekstu na dotykowym ekranie może być katorgą. Zwłaszcza, jeśli mamy do napisania dłuższy tekst lub dokument, a czasu jest niewiele. Na szczęście do współczesnych smartfonów i tabletów można podpiąć akcesoria pokroju myszki i klawiatury, co potrafi znacznie zwiększyć komfort redagowania tekstu.

Oprogramowanie tabletów do tej pory często bardziej tolerowało klawiatury zewnętrzne niż je wspierało. Oczywiście wyjątek stanowiły urządzenia, w których przewidziano podłączenie klawiatury za pośrednictwem specjalnych pinów. A co z resztą?

Nowa aktualizacja aplikacji Gboard ma na celu udoskonalenia wrażeń z użytkowania fizycznych klawiatur w parze z tabletami działającymi na Androidzie. Po podłączeniu takiego akcesorium, na ekranie tabletu pojawi się pasek pomocniczy z dodatkowymi narzędziami. Będą wyświetlać się tam sugestie słownika.

Pasek narzędzi klawiatury fizycznej w Gboard (źródło: Sammobile)

Oprócz tego, pasek wyświetli też przycisk do szybkiego wyboru emoji oraz sekcję schowka Gboard, z którego możemy wklejać skopiowane wcześniej elementy. Jeszcze jedną funkcją jest przypisanie klawiaturze dodatkowych skrótów, dzięki którym wykonamy wybrane operacje szybciej.

Wsparcie dla tabletów w najnowszej aktualizacji

Jak wskazuje 9to5google, opcje związane z podłączaną klawiaturą w tabletach z Androidem pojawiają się po aktualizacji Gboard do najnowszej wersji (v13.6xx lub wyższej).

Osobiście użytkuję tablet na Androidzie, a ponadto mam podłączoną do niego klawiaturę Bluetooth, ale powyższych nowości w aplikacji jeszcze nie widziałem. Całkiem możliwe, że nowe funkcje będą wdrażane stopniowo i zależne to jest od regionu.