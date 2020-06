Nieźle: Honor wsadził do średniaka procesor do flagowych smartfonów i dodał… termometr

Granica pomiędzy smartfonami ze średniej i topowej półki coraz częściej się zaciera. To korzystne zjawisko z punktu widzenia użytkowników, dla których wydajność jest kwestią nadrzędną, a pozostałe są już mniej istotne. Dla takich klientów nowy Honor Play 4 Pro może być idealną propozycją. W dodatku model ten oferuje coś, czego na próżno szukać w jakimkolwiek innym smart-telefonie.

Honor Play 4 Pro – specyfikacja

Mimo że formalnie jest to smartfon ze średniej półki, wyposażono go w topowy procesor HiSilicon Kirin 990, który składa się z dwóch rdzeni ARM Cortex-A76 2,86 GHz, dwóch ARM Cortex-A76 2,09 GHz i czterech ARM Cortex-A55 1,86 GHz. W jego skład wchodzi także szesnastordzeniowy układ graficzny ARM Mali-G76 i dwurdzeniowy chip NPU. Całość powstaje przy użyciu 7-nm procesu technologicznego. Wraz z nim na pokładzie obecny jest modem 5G Balong 5000 do obsługi sieci piątej generacji.

Do tego Honor Play 4 Pro oferuje 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej oraz akumulator o pojemności 4200 mAh ze wsparciem dla superszybkiego ładowania przewodowego 40 W (przez USB-C; do 70% w 30 minut) i funkcją power banka (5 W). Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem Magic UI 3.1.0.

Na przodzie Honora Play 4 Pro znajduje się podwójny aparat 32 Mpix (f/2.0) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 105°, natomiast na tyle (również podwójny) 40 Mpix (sensor Sony IMX600 RYYB; f/1.8) + 8 Mpix (f/2.4) tzw. teleobiektyw z OIS, który zapewnia 3x zoom optyczny, 5x zoom hybrydowy i 30x zoom optyczny. Pracę modułu na tyle wspiera laserowy autofokus. Potrafi on też nagrywać wideo w 4K i w 1080p przy 960 klatkach na sekundę. Producent chwali się także, że wartość ISO może osiągnąć wartość nawet 204800.

Oprócz tego, Honor Play 4 Pro oferuje 6,57-calowy wyświetlacz TFT LCD IPS o proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC, żyroskop i Dual SIM (2x nano SIM). Co ciekawe, w sprzedaży dostępna będzie także wersja z czujnikiem podczerwieni, umożliwiająca… zmierzenie temperatury ludzkiego ciała i dowolnego przedmiotu (zakres pomiaru od -20°C do +100°C).

Honor Play 4 Pro nie ma 3,5 mm złącza słuchawkowego. Smartfon ma wymiary 162,7×75,8×8,9 mm i waży 213 gramów.

Honor Play 4 – specyfikacja

Ten model wyposażono z kolei w 6,81-calowy ekran TFT LCD IPS o proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, ośmiordzeniowy (4x ARM Cortex-A76 2,0 GHz + 4x ARM Cortex-A55 2,0 GHz; 7 nm) procesor MediaTek Dimensity 800 z grafiką ARM Mali-G57 MC4 i zintegrowanym modemem 5G oraz 128 GB pamięci wbudowanej (+ microSD do 512 GB) i – w zależności od konfiguracji – 6 GB lub 8 GB LPDDR4x RAM.

Honor Play 4 oferuje również pojedynczy aparat o rozdzielczości 16 Mpix z przysłoną f/2.0 na przodzie i poczwórny 64 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix + 2 Mpix z opcją nagrywania wideo w 4K na tyle. Na pokładzie smartfona znajdują się też czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), żyroskop, Dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Urządzenie nie ma zaś modułu NFC.

Honor Play 4 zasilany jest przez akumulator o pojemności 4300 mAh z obsługą ładowania przewodowego 22,5 W. Całość ma wymiary 170×78,5×8,9 mm i waży 213 gramów.

Honor Play 4 (Pro) – cena

Honor Play 4 w wersji z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej będzie kosztować w Chinach 1799 juanów (równowartość ~1020 złotych). Za wariant z 8 GB RAM i taką samą przestrzenią na pliki użytkownika klientom przyjdzie natomiast zapłacić 1999 juanów (~1140 złotych).

Cenę Honora Play 4 Pro w konfiguracji 8 GB/128 GB ustalono zaś na 2899 juanów (~1650 złotych). Jeżeli klient będzie chciał mieć wersję z opcją mierzenia temperatury, musi dopłacić 100 juanów (~60 złotych).

Źródło: Honor (Play 4), Honor (Play 4 Pro), FoneArena