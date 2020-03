Przed zakupem Elephone U3H trzeba się będzie naprawdę mocno zastanowić

Zazwyczaj, kiedy oglądamy jakiś smartfon, dość szybko jesteśmy w stanie ocenić, czy warto go kupić, czy lepiej sobie darować. W przypadku nowego Elephone U3H sytuacja nie jest taka prosta, bowiem urządzenie ma niemało mocnych argumentów „za”, ale jednocześnie też kilka „przeciw”.

Elephone U3H – mocne strony

Aby Was od razu nie zniechęcić, zaczniemy od zalet i mocnych stron tego modelu. Smartfon oferuje przyzwoity wyświetlacz, bo jest to matryca LCD o przekątnej 6,53 cala, proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli, w dodatku z okrągłym otworem w lewym górnym rogu, dzięki czemu (jak deklaruje producent) ekran pokrywa aż 91,38% panelu przedniego.

Elephone U3H dostępny jest też w atrakcyjnych konfiguracjach: jednej z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej oraz drugiej z 8 GB RAM i 256 GB przestrzenią na pliki użytkownika. Oczywiście nie brakuje również slotu na kartę microSD (do 1 TB). Do tego smartfon oferuje aparat o rozdzielczości 24 Mpix do selfie i rozmów wideo, obsługę LTE w paśmie B20 800 MHz, żyroskop i port USB-C ze wsparciem dla USB OTG.

Niewątpliwą zaletą Elephone U3H jest również moduł NFC ze wsparciem dla płatności zbliżeniowych Google Pay. Za mocną stronę możemy też uznać ośmiordzeniowy (ARM Cortex-A73 + ARM Cortex-A53; 12 nm FinFET) procesor MediaTek Helio P70 2,1 GHz z układem graficznym ARM Mali-G72 MP3. Co prawda niektórzy mogą mieć zastrzeżenia do SoC, ale nie zmienia to faktu, że zapewnia on wysoką i wystarczającą dla większości użytkowników wydajność.

Elephone U3H oferuje także akumulator o pojemności 3500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 10 W (5 V/2 A) oraz bezprzewodowego! Na pokładzie naturalnie nie zabrakło również Dual SIM. Smartfon pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 10.

Elephone U3H – słabe strony

Mimo że lista zalet jest długa, to smartfon ma też kilka słabszych stron. Pierwszą jest pojemnościowy czytnik linii papilarnych – skaner nie został zintegrowany z ekranem, ponieważ jest to matryca LCD (w przyszłości takie połączenie ma być jednak możliwe). Drugą natomiast aparat główny, który co prawda składa się z sensora o rozdzielczości 48 Mpix (Sony IMX586) i 5 Mpix „oczka” do zbierania danych o głębi ostrości, ale nie ma obiektywu szerokokątnego, który powoli staje się standardem w urządzeniach ze średniej półki. Trzecią jest zaś brak 3,5 mm złącza słuchawkowego.

Osoby decydujące się na zakup Elephone U3H powinny również pamiętać, że moduł NFC i wsparcie dla bezprzewodowego ładowania oferuje wyłącznie konfiguracja z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej – wersja 6 GB/128 GB już nie.

Elephone U3H – cena

Smartfon jest już dostępny w oficjalnym sklepie Elephone na platformie AliExpress. Wariant 6 GB/128 GB można aktualnie kupić za ~670 złotych, natomiast wersję 8 GB/256 GB za ~860 złotych (przy użyciu dostępnych obecnie kuponów rabatowych). Należy jednak liczyć się z możliwością naliczenia podatku przez urząd celny, ponieważ smartfon zostanie wysłany metodą AliExpress Standard Shipping.

Przed zakupem Elephone U3H trzeba się więc mocno zastanowić, ponieważ smartfon ma wiele zalet i mocnych stron, ale nie obyło się i bez słabszych. Przyznaję, że nie potrafię go jednoznacznie ocenić i stwierdzić, że warto go kupić. A Wy co sądzicie na jego temat?

Źródło: Elephone