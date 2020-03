Nowy, wielki ekran i oczyszczacz powietrza wprost od Xiaomi – Mi TV 4S 65″ i Mi Air Purifer 3H

Xiaomi podczas dzisiejszej europejskiej premiery Mi 10 i Mi 10 Pro nie ograniczyło się tylko do pokazania smartfonów. Wśród urządzeń, które wkrótce będzie można kupić na Starym Kontynencie, znajdziemy między innymi nową – największą jak dotąd – wersję telewizora Mi TV 4S z ekranem 65″.

Xiaomi Mi TV 4S 65″

Marka Mi TV nie jest obca użytkownikom sprzętów Xiaomi w Europie. Co prawda telewizory tego producenta nie znajdują się w oficjalnej dystrybucji w Polsce, ale ma się to wkrótce zmienić. Całkiem prawdopodobne, że razem z innymi wersjami tych urządzeń, zawita do nas Mi TV 4S 65″.

Jak Xiaomi przekazało podczas konferencji, telewizor ten został zbudowany po to, by zadziwiać formą i funkcjonalnością. Jeśli chodzi o tę pierwszą sprawę, to 65-calowy ekran ma znakomicie prezentować się w kompletnej metalowej obudowie – zarówno front, tył jak i stopy urządzenia będą wykonane z materiałów premium.

Oczywiście dużą wagę przywiązuje się do jakości obrazu, więc nowy Mi TV 4S obiecuje działanie w rozdzielczości 4K oraz wspiera HDR10+ z pokryciem palety kolorów NTCS na poziomie 85%. Wizję wzbogaci dźwięk, generowany przez dwa głośniki (oba o mocy 10 W) z Dolby Audio i systemem dts HD.

Ponieważ sprzęt ten będzie działał na systemie Android 9 Pie, przed użytkownikami stoi możliwość instalowania setek przydatnych aplikacji, w tym tych od największych serwisów strumieniujących wideo. Dla wygody użytkowników pilot do Mi TV 4S 65″ został wyposażony w przycisk głosowego asystenta, który pozwoli wydawać różne komendy, w tym obejmujące wyszukiwanie interesujących nas filmów.

Telewizor ma wbudowany Google Chromecast, więc bardzo łatwo połączymy go ze smartfonem i prześlemy obrazy z jednego urządzenia na drugie. Ma też inne moduły łączności – Wi-Fi oraz Bluetooth. Wśród portów znajdują się 3 gniazda HDMI, 3 gniazda USB oraz port Ethernet.

Cena, jaka będzie obowiązywać w Europie to 549 euro. Mi TV 4S 65″ powinien pojawić się w sklepach w czerwcu tego roku.

Xiaomi Mi Air Purifer 3H

Oprócz telewizora, Xiaomi postarało się odświeżyć (hehe) nieco swoją ofertę oczyszczaczy powietrza. Dlatego zaprezentowano Mi Air Purifer 3H z prawdziwym filtrem HEPA. Eliminuje on 99,97% zanieczyszczeń powietrza, takich jak kurz, pyłki, zwierzęca sierść itd. Jest w stanie zadbać o pomieszczenie o powierzchni 45 m². Oczyszczenie powietrza w takim pokoju ma zająć tylko 17 minut. Sprzęt wyposażono w niewielki ekran OLED, obsługiwany dotykowo. Nominalna wydajność filtrażu to 380 m³/h, zaś moc – 38 W.

Mi Air Purifer 3H wyceniono na 179,99 euro.

źródło: Xiaomi (1), (2)

