Premiera Oppo Enco Free. To pierwsze takie słuchawki bezprzewodowe w ofercie Oppo

Coraz więcej producentów decyduje się wprowadzić na rynek słuchawki prawdziwie bezprzewodowe, tj. niepołączone żadnym kablem. Zdecydowana większość przywołuje skojarzenia z AirPods od Apple (zob. realme Buds Air) i nie inaczej jest w przypadku Oppo Enco Free. Mimo podobieństwa do produktu Amerykanów, mają one wiele do zaoferowania.

Oppo Enco Free – specyfikacja

Jak deklaruje producent, oferują one „dwuuszną jednoczesną transmisję Bluetooth” z minimalnym opóźnieniem 120 ms (dźwięk ma być przesyłany ze sparowanego smartfona jednocześnie do prawej i lewej słuchawki), „ultra-dynamiczny głośnik”, inteligentną eliminację szumów podczas rozmów telefonicznych i obsługę gestów. Jeśli chodzi o to ostatnie, to Oppo przygotowało dwa: podwójne tapnięcie dowolnej strony Oppo Enco Free odbiera połączenie lub włącza/wyłącza muzykę. Oprócz tego, można też przesuwać palcem po prawej słuchawce, aby zmieniać utwory oraz po lewej, żeby zwiększać/zmniejszać głośność.

Producent przygotował też dwa rodzaje nakładek, aby użytkownicy Oppo Enco Free mogli lepiej dopasować je do swoich uszu. Pierwszy to douszne, które zapewniają idealne dopasowanie i pozwalają odciąć się od otoczenia. Drugie są zaś mniej „szczelne” (zapewniają „większą oddychalność”). Dodawane są one w zestawie w trzech różnych rozmiarach.

Jedna słuchawka waży 4,7 grama. Oppo Enco Free na jednym ładowaniu mogą odtwarzać muzykę do 5 godzin lub pozwolić na przeprowadzenie do 3 godzin rozmów głosowych. Przy doładowywaniu za pomocą dedykowanego etui czas ten można wydłużyć do maksymalnie – odpowiednio – 25 godzin i 15 godzin. Warto też dodać, że parowanie ze smartfonem odbywa się ekspresowo – wystarczy otworzyć etui. Funkcja ta działa jednak wyłącznie na urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu ColorOS 7 z wyłączeniem urządzeń z linii Oppo A i Oppo F oraz Oppo Reno 2 Z i Oppo R15.

Oppo Enco Free wykorzystują do łączności technologię Bluetooth 5.0 z zasięgiem do 10 metrów. Słuchawki mają baterię o pojemności 31 mAh, natomiast dedykowane etui 410 mAh. Te pierwsze ładują się do pełna w 70 minut, zaś to drugie w 110 minut. Do ładowania tego ostatniego służy port USB-C. Słuchawki charakteryzują się też normą odporność IPX4.

Oppo Enco Free – cena

Sugerowaną cenę tych słuchawek bezprzewodowych ustalono w Chinach na 699 juanów, co jest równowartością ~370 złotych. Sprzedaż w ojczyźnie Oppo rozpocznie się 31 grudnia 2019 roku. Oppo Enco Free będą dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: białej, różowej i czarnej.

Na razie nie wiemy, kiedy słuchawki bezprzewodowe Oppo Enco Free trafią do sprzedaży poza Chinami, ale prawdopodobnie stanie się to w pierwszych tygodniach 2020 roku.

Polecamy również: Premiera smartfonów Oppo Reno 3 i Reno 3 Pro

Źródło: Oppo