OnePlus zaprezentował nowe słuchawki Bluetooth – Bullets Wireless Z

Mimo że głównymi bohaterami dzisiejszej konferencji OnePlusa były nowe high-endy, modele OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro, to producent wykorzystał ją również do zaprezentowania najnowszych słuchawek Bluetooth – Bullets Wireless Z.

OnePlus Bullets Wireless Z – specyfikacja

Nie są to słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) – jedną i drugą łączy kabel wraz z pałąkiem, który można zarzucić na szyję. Cała konstrukcja nie będzie jednak ciążyć, gdyż waży zaledwie 28 gramów. Do łączności wykorzystywany jest Bluetooth 5.0 – według deklaracji producenta, zapewni on zasięg do 10 metrów.

Każda ze słuchawek wyposażona jest w 9,2 mm dynamiczny przetwornik i na dodatek oferuje „super bass”, dzięki czemu zapewnia „bogaty dźwięk” i „doskonałą tonalność”. Po zewnętrznych stronach kopułek umieszczono natomiast magnesy, aby po wyjęciu z uszu można je złączyć bez obaw, że będą latały na wszystkie strony w trakcie ruchu.

A skoro o ruchu mowa, to OnePlus Bullets Wireless Z można używać w różnych warunkach, bowiem spełniają kryteria pyło- i wodoszczelności IP55, więc nie straszny im pot czy deszcz. Słuchawki ładuje się za pomocą złącza USB-C. Po naładowaniu do pełna mogą odtwarzać dźwięk nawet przez 20 godzin, natomiast – dzięki wsparciu dla technologii szybkiego ładowania Warp Charge – po 10 minutach pod ładowarką mają zapewnić odtwarzanie audio przez (do) 10 godzin.

OnePlus Bullets Wireless Z oferują również funkcje szybkiego parowania i łatwego przełączania się pomiędzy różnymi urządzeniami oraz możliwość przeprowadzania rozmów głosowych i korzystania z wirtualnego asystenta.

OnePlus Bullets Wireless Z – cena, dostępność

Cenę słuchawek ustalono dla Polski na poziomie 49,95 euro (przy obecnym kursie jest to równowartość ~230 złotych). OnePlus Bullets Wireless Z dostępne są w oficjalnym sklepie internetowym marki OnePlus w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i niebieskiej. Producent zapowiedział jeszcze dwie inne, miętową i dębową (oak), aczkolwiek nie można ich zamówić (przynajmniej w tym momencie).

W zestawie z OnePlus Bullets Wireless Z producent dodaje trzy silikonowe nakładki i kabel do ładowania z końcówką USB-C.

Źródło: OnePlus, OnePlus

