Samsung Galaxy M32 oficjalnie. Tani smartfon, który ma wszystko, co potrzeba klientowi

Nie sposób zaspokoić oczekiwania wszystkich klientów jednym smartfonem. Samsung do perfekcji opanował jednak tworzenie uniwersalnych modeli, którymi zainteresuje się pokaźna grupa użytkowników. Zaprezentowany dziś Galaxy M32 również niewątpliwie można za taki uznać.

Specyfikacja Samsung Galaxy M32

Modelowi temu można zarzucić właściwie tylko jedno – nie obsługuje sieci 5G. Trudno jednak powiedzieć, żeby go to dyskwalifikowało, bowiem technologia ta wciąż jest mniej niż bardziej dostępna. Prawdopodobnie użytkownik prędzej zdąży wymienić smartfon na nowy zanim będzie mógł korzystać z 5G wszędzie tam, gdzie ma dostęp do starszych wiekiem standardów łączności komórkowej.

Brak modemu 5G „rekompensuje” jednak pozostała specyfikacja. Samsung mocno podkreśla fakt, że jego najnowszy smartfon z serii Galaxy M oferuje wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 90 Hz, a ponadto może także osiągnąć jasność na poziomie aż 800 nitów.

Od razu warto jednak wspomnieć, że pomimo iż Samsung zastosował w Galaxy M32 ekran AMOLED, model ten nie oferuje ekranowego czytnika linii papilarnych – skaner odcisków palców umieszczony jest na bocznej krawędzi. Czy to wada, czy zaleta – każdy musi sobie odpowiedzieć wedle własnego uznania.



źródło: Samsung

Samsung Galaxy M32 oferuje również aparat o rozdzielczości 20 Mpix na przodzie oraz cztery aparaty na panelu tylnym: główny 64 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix o 123° kącie widzenia, 2 Mpix do zdjęć makro i 2 Mpix do pomiaru głębi.

Ponadto smartfon ma pokładzie procesor MediaTek Helio G80 i akumulator o pojemności 6000 mAh, który można naładować dołączoną do zestawu sprzedażowego ładowarką o mocy zaledwie 15 W. Niestety, oznacza to, że ładowanie od 0% do 100% potrwa bardzo długo.

Samsung Galaxy M32 będzie dostępny na rynku w konfiguracjach 4 GB/64 GB i 6 GB/128 GB. Smartfon naturalnie obsługuje karty microSD (o maksymalnej pojemności 1 TB). Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem One UI 3.

Cena Samsung Galaxy M32

Smartfon w konfiguracji z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej będzie kosztował w Indiach 14999 rupii, co jest równowartością 775 złotych. Wersja z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej ma zaś być sprzedawana za 16999 rupii (~880 złotych).

Na tę chwilę nie wiadomo, czy Samsung Galaxy M32 pojawi się również w Polsce.