Samsung Galaxy M02 oficjalnie. Niska cena = budżetowa specyfikacja, ale nie ma tragedii

Samsung zagospodarowuje każdy segment rynku smartfonów – od najwyżej półki, po tę najniższą. I właśnie na tej ostatniej lokuje się zaprezentowany dziś Samsung Galaxy M02. Mimo niskiej ceny, oferuje akceptowalną dla mało wymagającego użytkownika specyfikację.

Specyfikacja Samsung Galaxy M02

Smartfon jest nieco uboższą, a przez to też tańszą wersją zaprezentowanego na początku stycznia 2021 roku modelu Galaxy M02s. Największą różnicą są zastosowany procesor i moduł aparatu na panelu tylnym.

Galaxy M02 wyposażono w czterordzeniowy procesor MediaTek MT6739W o maksymalnej częstotliwości taktowania 1,5 GHz, natomiast Galaxy M02 w ośmiordzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 450. Różnica w wydajności będzie zatem zauważalna.

Ponadto na tyle modelu Galaxy M02 znajdują się tylko dwa aparaty: główny o rozdzielczości 13 Mpix z przysłoną f/1.9 i dedykowany do zdjęć makro 2 Mpix (f/2.4). Galaxy M02s ma do tego jeszcze jeden, do wykrywania głębi podczas wykonywania zdjęć portretowych.

źródło: Samsung

Samsung Galaxy M02 ma również akumulator o pojemności 5000 mAh, który ładuje się przez złącze micro USB. Dla porównania, Galaxy M02s oferuje port USB-C. Producent nie wspomina nic o obsłudze technologii szybkiego ładowania.

Specyfikacja Samsung Galaxy M02 obejmuje też aparat o rozdzielczości 5 Mpix do selfie i rozmów wideo, od 2 GB do 3 GB RAM oraz 32 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 1 TB. Do tego nie zabrakło również Dual SIM i obsługi sieci 4G LTE, a także radia FM i 3,5 mm złącza słuchawkowego.

źródło: Samsung

Wyświetlacz w Galaxy M02, podobnie jak ekran w Galaxy M02s, ma przekątną 6,5 cala i rozdzielczość HD+ 1560×720 pikseli oraz wycięcie w kształcie litery „V” w górnej części. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem One UI, ma wymiary 164×75,9×9,1 mm i waży 206 gramów. Na pokładzie urządzenia nie ma natomiast czytnika linii papilarnych i modułu NFC.

Cena Samsung Galaxy M02, dostępność

Samsung Galaxy M02 zadebiutował dziś w Indiach i będzie dostępny w dwóch konfiguracjach. Cena smartfona ma zaczynać się w tym kraju od 6999 rupii (równowartość ~360 złotych). Dla przypomnienia, Galaxy M02s kosztuje od 8999 rupii.

Sprzedaż Galaxy M02s rozpocznie się na indyjskim Amazonie 9 lutego 2021 roku i początkowo klienci będą go mogli kupić w obniżonej cenie, już od 6799 rupii.