Black Myth: Wukong bije rekordy. Jest popularniejszy od Counter-Strike’a

Black Myth: Wukong to główny temat dyskusji w społeczności graczy w ostatnich godzinach. Udana premiera tego tytułu, pomimo problemów technicznych, okazała się być sporym sukcesem. Tytuł od Game Science jest obecnie popularniejszy nawet od Counter-Strike’a!

Black Myth: Wukong bije rekordy popularności!

Black Myth: Wukong to gra akcji RPG, która została osadzona w świecie chińskiej mitologii i jest inspirowana powieścią „Podróż na Zachód”, gdzie gracz wciela się w „Przeznaczonego” i przemierza krainę pełną ogromnych bestii oraz trudnych do pokonania wrogów. Wukong zdecydowanie nie należy do łatwych gier. Ba, można wręcz powiedzieć, że jest to dość wymagający tytuł, ale to wcale nie przeszkadza mu w podbijaniu serc milionów graczy.

Game Science, które jednocześnie jest producentem oraz wydawcą Black Myth: Wukong może powoli otwierać szampana. Ich najnowsze dzieło tak naprawdę dopiero ma premierę, a już bije rekordy na Steamie! W ciągu ostatnich 24 godzin zdominowało platformę Valve, będąc tam w tym czasie najpopularniejszą grą. Zgodnie z danymi od steamdb, najwyższy wynik to 2223179 graczy. Jednocześnie w całej historii tej platformy jest to drugi najlepszy wynik – wyżej jest jedynie PUBG: Battlegrounds, które w czasach swojej świetności wykręciło wynik na poziomie 3257248 graczy.

Black Myth: Wukong popularniejsze od Counter-Strike

Dość niespodziewanie Black Myth: Wukong przebił popularnością Counter-Strike’a. W ciągu ostatniej doby grało w niego prawie o milion graczy więcej niż w CS-a. Z kolei historycznie, najwyższy wynik FPS od Valve to „zaledwie” 1818773 graczy – ponad 400 tys. mniej niż miał teraz Wukong. Taki wynik robi niesamowite wrażenie, szczególnie że przecież Steam nie jest jedyną platformą, gdzie gra się w produkcję od Game Science!

Co ciekawe, Black Myth: Wukong pobił również rekord najpopularniejszego, singlowego RPG wydanego na Steamie. Siódmy Cyberpunk 2077 miał w peaku nieco ponad milion graczy, a Elden Ring, który mógłby być bezpośrednim konkurentem Wukonga, osiągnął wynik na poziomie „zaledwie” 953 tys.

Na pewno tak duży sukces Black Myth zawdzięcza chińskiej społeczności, ale nie jest to jedyny powód. W sieci można znaleźć po prostu dużo pozytywnych opinii na temat tej produkcji, a gracze pomimo problemów technicznych po prostu cieszą się przyjemną rozgrywką.

Obecnie gra jest dostępna na PC (Steam i Epic Games) oraz PlayStation 5. Na komputery wersja standardowa kosztuje 249 złotych. Z kolei w przypadku konsoli od Sony, trzeba zapłacić już 299 złotych. Twórcy pracują również nad wersją na Xboksy, ale na ten moment nie wiadomo, kiedy gra będzie miała premierę na konsolach Microsoftu.