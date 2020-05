Microsoft Surface Go 2 będzie wyglądał lepiej niż jego poprzednik. Ale działać może tak sobie

Microsoft powinien wkrótce zaprezentować dwa nowe urządzenia. Jednym z nich będzie druga generacja Surface Go, czyli najmniejszego przedstawiciela hybrydowej serii firmy. Od dziś wiemy, jak będzie wyglądał Surface Go 2.

Microsoft nie jest znany z tego, by silił się na zmiany w wyglądzie produkowanych przez siebie urządzeń. Kładąc obok siebie cztery ostatnie generacje Surface’ów Pro, trudno jest na pierwszy rzut oka odróżnić Surface Pro 4 od Surface Pro 7. Wobec tego istniało pewne ryzyko, że firma nie zechce dokonać żadnych zmian w nowym Surface Go – wciąż aktualny model dysponuje ekranem o przekątnej 10 cali, a ramki, które go okalają, są spore.

Serwis Winfuture.de wszedł jednak w posiadanie oficjalnych grafik prezentujących Surface Go 2, które rzucają na tę kwestię nieco światła.

Nieco większy ekran w tej samej obudowie

Microsoft najwyraźniej postanowił wyposażyć maluszka w odrobinę większy ekran. Będzie on teraz mierzył 10,5 cala, jednak obudowa nie zmieni swoich wymiarów. W ten sposób ramki urządzenia w naturalny sposób ulegną nieznacznemu zmniejszeniu. Nie wydaje się, jakoby był to ten sam poziom estetyczny jak w świetnie wyglądającym Surface Pro X, ale przynajmniej będzie przyzwoicie.

Nie ma na razie żadnych tropów wskazujących, by Surface Go 2 dostał wyświetlacz o wyższej rozdzielczości niż 1800 x 1200 pikseli. Choć niektórzy pewnie ucieszyliby się ze zmiany na panel 1920 x 1280 pikseli, podejrzewam, że entuzjazmu nie podzielałby procesor tabletu.

Specyfikacja Surface Go 2 nie powali na kolana

Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, jakie przekazuje źródło, Surface Go 2 będzie dostępny w dwóch wariantach, jeśli chodzi o zastosowane procesory:

z Intel Pentium Gold 4425Y

z Intel Core m3-8100Y

To wciąż dwurdzeniowe, niskonapięciowe jednostki składane w procesie technologicznym 14 nm, więc trudno będzie po nich spodziewać się jakichś cudów. Dodatkowo, podstawowa wersja Surface Go 2 ma dostać 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej (eMMC), co dla urządzenia z Windowsem 10 na pokładzie nie jest zbyt szczęśliwą konfiguracją. Znacznie lepiej będzie działać opcja z 8 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 128 GB.

Pewną nowością będzie też obsługa Wi-Fi 6. W perspektywie mają też pojawić się wersje z dyskiem SSD 256 GB oraz modemem LTE.

Ceny Surface Go 2

Spodziewane ceny dotyczą jedynie wersji działających na procesorze Intel Pentium Gold 4425Y. Europejczycy mają zapłacić:

459 euro za opcję 4 GB RAM/64 GB eMMC

629 euro za opcję 8 GB RAM/128 GB SSD

Zobaczymy, czy powyższe informacje się potwierdzą, gdy Microsoft zdecyduje się zaprezentować Surface Go 2. Na tej samej konferencji powinniśmy poznać hybrydę Surface Book 3, i nie ukrywam, że to na nią czekam.

